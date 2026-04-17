Άννα Βίσση: Sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – 20.000 νέα εισιτήρια
Η Άννα Βίσση κατάφερε να σπάσει όλα τα κοντέρ και να καταγράψει ιστορικό sold out.
Μετά τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες της Άννας Βίσση πέρυσι το φθινόπωρο στο Καλλιμάρμαρο συνεχίζει δυναμικά με το νέο μεγάλο της μουσικό project.
Άννα Βίσση: Μέσα σε 22,5 ώρες τα μαγικά χαρτάκια… έκαναν φτερά!
Τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, όπου πριν ξεκινήσει η προπώληση το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου, τα εισιτήρια έκαναν φτερά. Η αναμονή στην Ticketmaster έφτασε τις 70.000 κόσμου, μόλις 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την αγορά του εισιτηρίου.
Νέα εισιτήρια για αυτούς που δεν πρόλαβαν
Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του δημοσιογράφου, Θάνου Βάγιου στο Πρωινό ΑΝΤ1, θα διατεθούν ακόμα 20.000 εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία, αγγίζοντας τα ανώτατα όρια του ΟΑΚΑ και τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Μάλιστα, αναμένεται το επόμενο διάστημα και η ανακοίνωση δεύτερου live.
Ποιος guest έρχεται για τη μεγάλη συναυλία της
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει αποφασιστεί να δοθεί το ποσό των 500.000 ευρώ για έναν guest καλλιτέχνη παγκοσμίου φήμης που θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ για 15 λεπτά.
Οι τιμές των εισιτηρίων από 21 έως 477 ευρώ
Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκίνησαν από τα 31,8 ευρώ και έφτασαν τα 63,60 για την αρένα, ενώ οι τιμές για θέσεις καθημένων άρχιζαν από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και άγγιξαν τα 318.
Η diamond ultimate experience αγγίζει τα 477 ευρώ. Το χρυσό εισιτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.
