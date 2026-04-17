Δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους – Δείτε το ΦΕΚ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον κοινωνικό τουρισμός καθώς εκδόθηκε το ΦΕΚ με τους όρους του προγράμματος για το 2026 – 2027.

Το νέο πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα διακοπών σε 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Ο κοινωνικός τουρισμός

Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες, ενώ οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση της διοικήτριας της ΔΥΠΑ. Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στις 300.000.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία έως 6 διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις

Των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών.

Για τους δικαιούχους όλων των ως άνω κατηγοριών, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Οι ωφελούμενοι

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, μέσω του voucher που χορηγεί η ΔΥΠΑ ορίζονται:

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας και άνω των πέντε έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η δημόσια πρόσκληση ορίζει.

Πηγή: ot.gt