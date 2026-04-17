Πένθος στην Αστάνα: «Έφυγε» από τη ζωή ο προπονητής της, Ραμούνας Τσβίρκα
Θλίψη στην Αστάνα, καθώς πέθανε ο προπονητής της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα σε ηλικία 59 ετών.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Αστάνα μέσα από ανακοίνωση για την ξαφνική απώλεια του Λιθουανού τεχνικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσβίρκα άφησε την τελευταία του πνοή λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των playoffs του πρωταθλήματος Καζακστάν, ενώ συνέδεσε το όνομά του με τη σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2024.
Η ανακοίνωση της Αστάνα
«Η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα ανακοινώνει τον πρόωρο θάνατο του προπονητή της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα, σε ηλικία 59 ετών.
Ο Ραμούνας Τσβίρκα ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και επιθυμία για αποτελέσματα. Η συμβολή του προπονητή στην ανάπτυξη του συλλόγου και των παικτών είναι ανεκτίμητη.
Το προσωπικό, οι παίκτες και η διοίκηση του συλλόγου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ραμούνας Τσβίρκα».
