Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Βασίλης Γκούμας (pics)

Ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, ο Βασίλης Γκούμας έφυγε στα 79 του χρόνια από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βασίλης Γκούμας υπήρξε σπουδαίος και έκανε μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ και τον Πανελλήνιο, ενώ αγωνιζόταν στη θέση του πάουερ φόργουορντ, αλλά και του σέντερ και έχει παίξει και για τη μεικτή Ευρώπης το 1974.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Γκούμας

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του, έχοντας συνδεθεί με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, υπηρετώντας φυσικά επί σειρά ετών και την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988. Ο Γκούμας έπαιξε μπάσκετ σε Ελλάδα (Πανελλήνιο, ΑΕΚ, Ηλυσιακό), αλλά και Νότιο Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Το 1981 στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας ως παίκτης της ΑΕΚ. Όσον αφορά τις ατομικές διακρίσεις, αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1970, 1974, 1975, 1977). Είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής με συνολικά 11.030 πόντους.

Η καριέρα του

Ο Βασίλης Γκούμας φόρεσε τη φανέλα του Πανελληνίου τη σεζόν 1962-63, τη σεζόν 1963-64, την τριετία 1966-69 και στη συνέχεια από το 1970 μέχρι το 1979, πριν αποχωρήσει για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Την εξαετία 1979-85 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ, πριν κλείσει την καριέρα του στον Ηλυσιακό την τριετία 1985-88. Ήταν διεθνής με την Εθνική από το 1966 έως το 1975.

Το 1974 έπαιξε για τη Μικτή Ευρώπης, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ, Γουέιν Μπράμπεντερ και Πιερλουίτζι Μαρτζοράτι μεταξύ άλλων.