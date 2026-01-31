sports betsson
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Παίκτης ερασιτεχνικής κατηγορίας «έφυγε» από τη ζωή εν ώρα αγώνα
Μπάσκετ 31 Ιανουαρίου 2026, 14:39

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Παίκτης ερασιτεχνικής κατηγορίας «έφυγε» από τη ζωή εν ώρα αγώνα

Ο 33χρονος Παναγιώτης Κρέτσης, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ. – Οι ανακοινώσεις ΕΣΚΑ και ΕΟΚ

Σύνταξη
Ο Παναγιώτης Κρέτσης «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ. Παρά τις ενέργειες των ιατρών και τις προσπάθειες ανάνηψη,ς ο παίκτης των γηπεδούχων δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:
•Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.
•Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.
•Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. «Καλό ταξίδι», Παναγιώτη.

Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ – Λεβερκούζεν για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ – Λεβερκούζεν για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus
English edition 31.01.26

S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus

In a report titled “2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks,” the ratings agency said the two economies continue to show favourable medium-term prospects, broadly converging with the rest of the euro zone.

Σύνταξη
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τελευταία πράξη του δράματος – Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 31.01.26

Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Το τελευταίο «αντίο» στα πέντε «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον DN6 - Οι άλλοι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ κηδεύτηκαν χθες - Η κατάσταση του τραυματία που παραμένει στην Τιμισοάρα

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
Ιράν: Έκρηξη σε κτήριο λιμανιού στον Κόλπο – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου
Βίντεο 31.01.26 Upd: 15:35

Ιράν: Έκρηξη σε κτήριο λιμανιού στον Κόλπο – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου

Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν - Ζημιές σε πολυώροφο κτήριο - Έκρηξη στα νότια σκότωσε τετραμελή οικογένεια, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά.

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
