Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Ο Παναγιώτης Κρέτσης «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ., βυθίζοντας σε πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Παρά τις ενέργειες των ιατρών, και τις προσπάθειες ανάνηψης ο παίκτης των γηπεδούχων δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε στο παρκέ, με τον δήμαρχο της Στυλίδας, μέρος από όπου κατάγεται ο Κρέτσης, να λέει το δικό του «αντίο».

Ο δήμαρχος της Στυλίδας για τον μπασκετμπολίστα, Παναγιώτη Κρέτση:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα, τον τόπο μας. Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε. Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης. Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ. Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…», ήταν το μήνυμα του δημάρχου, Γιάννη Αποστόλου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τον Ιούνιο του 2022 ο αδελφός του Παναγιώτη Κρέτση είχε χάσει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να εξέλθει στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας. Το όχημα του άτυχου άνδρα, που κινούνταν προς τη Λαμία, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το βαρύ όχημα, με τραγική κατάληξη.