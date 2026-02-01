sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Μπάσκετ 01 Φεβρουαρίου 2026, 12:57

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Ο Παναγιώτης Κρέτσης «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ., βυθίζοντας σε πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Παρά τις ενέργειες των ιατρών, και τις προσπάθειες ανάνηψης ο παίκτης των γηπεδούχων δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε στο παρκέ, με τον δήμαρχο της Στυλίδας, μέρος από όπου κατάγεται ο Κρέτσης, να λέει το δικό του «αντίο».

Ο δήμαρχος της Στυλίδας για τον μπασκετμπολίστα, Παναγιώτη Κρέτση:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα, τον τόπο μας. Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε. Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης. Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ. Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…», ήταν το μήνυμα του δημάρχου, Γιάννη Αποστόλου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τον Ιούνιο του 2022 ο αδελφός του Παναγιώτη Κρέτση είχε χάσει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να εξέλθει στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας. Το όχημα του άτυχου άνδρα, που κινούνταν προς τη Λαμία, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το βαρύ όχημα, με τραγική κατάληξη.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«:Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα - Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26

Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Χάντερ στο Σακραμέντο και πήραν από τους Κινγκς τον Ντένις Σρέντερ και τον Κίον Έλις σε τριπλή ανταλλαγή με τον Ντάριο Σάριτς να καταλήγει στους Μπουλς. Ο Γερμανός είναι ο δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ανταλλαγές.

Σύνταξη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γι

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
