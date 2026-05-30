Ο Γουόρντ αποχώρησε τραυματίας (vid)

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ο Τάισον Γουόρντ βγήκε από το παρκέ και δεν επέστρεψε λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Ο ίδιος ζήτησε την αντικατάστασή του και έφυγε για τα αποδυτήρια μαζί με ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου, ωστόσο η πρώτη εκτίμηση είναι πως δεν έχει κάτι σοβαρό.

Περισσότερο προληπτικά βγήκε από το παρκέ μιας και σε λίγες μέρες ξεκινούν οι τελικοί της GBL με τον Παναθηναϊκό, όπου οι Πειραιώτες θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα έχοντας και πλεονέκτημα έδρας.

Πριν την αποχώρησή του ο Γουόρντ είχε 5 πόντους (1/3 δίποντα, 3/4 βολές), μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και είχε 3 λάθη και 1 κλέψιμο σε σε 21’56” συμμετοχής.

