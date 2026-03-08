Θλίψη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έφυγε» από τη ζωή ο Βιθέντε Πανιάγκουα

Η Ρεάλ Μαδρίτης πενθεί τον χαμό του Βιθέντε Πανιάγκουα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Πανιάγκουα αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης από το 1966 έως το 1977 και πανηγύρισε με τη «βασίλισσα» την κατάκτηση 21 τίτλων: τρία Ευρωπαϊκά Κύπελλα, ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, 10 Πρωταθλήματα και επτά Κύπελλα Ισπανίας.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον θάνατο του Πανιάγκουα

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για τον θάνατο του Βιθέντε Πανιάγκουα, ενός από τους μεγάλους θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και τη συμπαράστασή της στην οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και όλους τους αγαπημένους του.

Ο Βιθέντε Πανιάγκουα φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για 11 σεζόν, από το 1966 έως το 1977. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέκτησε 21 τίτλους: 3 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 10 Πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ισπανίας. Ήταν επίσης διεθνής παίκτης με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Τα τελευταία χρόνια, είχε επαφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης ως σχολιαστής των αγώνων της ομάδας μπάσκετ μας στο Realmadrid TV.

Ο Βιθέντε Πανιάγκουα απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών. Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει τα συλλυπητήριά της σε όλους τους Μαδριλένιους. Αναπαύσου εν ειρήνη.»