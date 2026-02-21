«Προφορική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Χίφι»

Πού θα αγωνίζεται ο Ναντίρ Χίφι την επόμενη σεζόν; Αυτό αναρωτιέται όλη η Euroleague, με την απάντηση να αναμένεται τους επόμενους και τις ομάδες ήδη να έχουν έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του παίκτη. Μάλιστα, δημοσίευμα στην Ισπανία βάζει στο… παιχνίδι της απόκτησής του την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε.

Τα δεδομένα για το μέλλον του Χίφι

Συγκεκριμένα, ρεπορτάζ του το Defensa Central κάνει λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Χίφι και τους Μαδριλένους, για συμβόλαιο τριών ετών, με τη Βασίλισσα να έχει τον 23χρονο ως βασική της προτεραιότητα και τον παίκτη να είναι πρόθυμος να μετακομίσει στην Ισπανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, δύο είναι οι παράγοντες που μπορούν να «χαλάσουν» την εν λόγω μεταγραφή. Ο πρώτος είναι φυσικά το ΝΒΑ, εκεί όπου αρκετές ομάδες παρακολουθούν την εξέλιξή του μετά τη συμμετοχή του στο draft του 2023.

Και ο δεύτερος; Κάποια μεγάλη οικονομική από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή Φενέρμπαχτσε, με τις πιθανότητες ωστόσο να μην είναι ξεκάθαρες, αφού ακόμη είναι νωρίς στη σεζόν και τέτοιου είδους deal συζητιούνται την περίοδο του Final Four, ενώ για το ΝΒΑ είναι ακόμη νωρίς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χίφι δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Παρί μέχρι το 2028, υπάρχει ρήτρα για το NBA αλλά και buy out σε περίπτωση που κάποια ευρωπαϊκή ομάδα καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.