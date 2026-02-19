Ο Χίφι είναι ο πρώτος στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι

Ο σούπερ σταρ της Παρί, Ναντίρ Χίφι σαρώνει με τις εμφανίσεις του στην Euroleague και χάρη στις εξαιρετικές του επιδόσεις, διάφορες κορυφαίες ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Μεταξύ αυτών και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει μπει… γερά στο κόλπο για να αποσπάσει την υπογραφή του Χίφι, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις με τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Ομπστ στην Ντουμπάι, είχαν ως αποτέλεσμα η βασίλισσα να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή της στον Γαλλό-Αλγερινό γκαρντ.

Ο Χίφι, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ομπστ

Σύμφωνα με το «Solobasket», ο βασικός μεταγραφικός στόχος των Μαδριλένων ήταν ο Ανδρέας Ομπστ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, ο Γερμανός άσος θα υπογράψει στην Ντουμπάι και έτσι, η βασίλισσα πλέον, εξετάζει την επιλογή του Χίφι για να πλαισιώσει τους Φακούντο Καμπάτσο και Άντρες Φελίζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χίφι δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Παρί μέχρι το 2028, υπάρχει ρήτρα για το NBA αλλά και buy out σε περίπτωση που κάποια ευρωπαϊκή ομάδα καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.