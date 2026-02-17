Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει για το μεταγραφικό «μπαμ» με τον Χίφι

Ο Ναντίρ Χίφι αδιαμφισβήτητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Euroleague, καθώς ο 23χρονος άσος έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στις εμφανίσεις του με την Παρί, όντας ένας παίκτης «κλειδί» για το σύνολο του Ταμπελίνι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ναντίρ Χίφι, με τη «βασίλισσα» να θέλει να εντάξει τον νεαρό γκαρντ στο δυναμικό της για την ενίσχυση στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Solo Basket, οι Μαδριλένοι βλέπουν στο πρόσωπο του Χίφι, μία ιδανική προσθήκη στο ρόστερ και θέλουν τον Γάλλο να πλαισιώσει τους Φακούντο Καμπάτσο και Άντρες Φελίζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χίφι δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Παρί μέχρι το 2028, υπάρχει ρήτρα για το NBA αλλά και buy out σε περίπτωση που κάποια ευρωπαϊκή ομάδα καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του.

Όσον αφορά τους αριθμούς, ο Χίφι είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague αυτή τη σεζόν, με 19,5 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 46,1% στα δίποντα και 34,6% στα τρίποντα. Έχει επίσης μέσο όρο 2,4 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με μέσο όρο ευστοχίας 17,3.