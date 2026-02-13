sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13 Φεβρουαρίου 2026, 13:10

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της Παρί και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών στη Euroleague, ειδικά στις θέσεις των γκαρντ, με τον 23χρονο να έχει αναλάβει στους Παριζιάνους τον περσινό ρόλο του Τι Τζέι Σορτς και να τα πηγαίνει περίφημα.

Ο Χίφι που το καλοκαίρι ακούστηκε έντονα ότι έχει συμφωνήσει να μεταγραφεί στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αντί να αποχωρήσει παρέμεινε και όχι μόνο αυτό, αλλά η Παρί του έκανε και επέκταση συμβολαίου μέχρι και το καλοκαίρι του 2028 για να εξασφαλίσει ότι δεν θα τον χάσει για κάποια άλλη ομάδα της Euroleague. Τα σενάρια για το μέλλον του μέχρι να ανανεώσει ήταν πολλά, ενώ η σεζόν που διανύει δείχνει ότι θα απασχολήσει έντονα και στο άμεσο μέλλον τις ομάδες της Euroleague και όχι μόνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Basket News», ο Χίφι είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Euroleague ενόψει καλοκαιριού και ο λόγος είναι ότι εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει, αφού η Παρί φέτος δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που διέπρεψε την περσινή χρονιά.

Ο Χίφι λοιπόν είναι μπροστά σε μια απόφαση που δεν είναι αποκλειστικά δικιά του, αφού δεσμεύεται και με κλειστό συμβόλαιο πλέον με την Παρί μέχρι το 2028. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 23χρονος γκαρντ έχει 2+1 επιλογές για το καλοκαίρι. Η πρώτη είναι ότι θα παραμείνει στην Παρί, με την οποία έχει συμβόλαιο, αλλά μοιάζει να μην είναι ευχαριστημένος με την πορεία της, η δεύτερη είναι το «όνειρο» του NBA, που θέλει να το κυνηγήσει, αλλά δεν θα είναι εύκολο, ενώ η… συν μία είναι η Euroleague αλλά σε ομάδα πρωταγωνίστρια που θα διεκδικεί τον τίτλο.

YouTube thumbnail

Σχετικά με τις δύο βασικές επιλογές που έχει ο Χίφι, την Παρί ή το NBA τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα, αφού είτε θα μείνει και θα είναι ο πρωταγωνιστής της γαλλικής ομάδας, είτε θα βρει συμβόλαιο σε ομάδα στις ΗΠΑ και θα αποχωρήσει, με τις πιθανότητες όμως αυτή τη στιγμή να μην είναι με το μέρος του.

Η τρίτη όμως επιλογή είναι και η πιο πολύπλοκη, αφού ο Χίφι είναι ένας παίκτης που θα ήθελαν οι περισσότερες ομάδες της Euroleague στο ρόστερ τους. Όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο. Σύμφωνα με το «Basket News» λοιπόν, ο 23χρονος αν θέλει να αποχωρήσει από την Παρί για άλλη ομάδα της διοργάνωσης θα πρέπει να καταβληθεί buy out και μάλιστα… βαρβάτο, ενώ φυσικά θα πρέπει να συμφωνήσει και η Παρί, καθώς όπως αναφέρει το δημοσίευμα δεν είναι ορισμένο στο συμβόλαιο του.

YouTube thumbnail

Με λίγα λόγια για να φύγει για ομάδα Euroleague θα χρειαστούν αρκετά χρήματα για buy out στην Παρί, που πιθανότατα θα ξεπεράσουν και το 1 εκατ. ευρώ, ενώ και ο ίδιος έχει συμβόλαιο που του αποφέρει πάνω από 1.3 εκατ. ευρώ ετησίως. Η συζήτηση για τον Χίφι γίνεται όλο και πιο έντονη, είναι ένας παίκτης που πλέον μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Euroleague, αλλά είναι και ένα πανάκριβο πρότζεκτ, που θα πρέπει να πιέσει πολύ το καλοκαίρι για να βρεθεί σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Τα τρομερά νούμερα του Χίφι και τα «θέλω» του

Όσον αφορά τους αριθμούς, ο Χίφι είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague αυτή τη σεζόν, με 19,5 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 46,1% στα δίποντα και 34,6% στα τρίποντα. Έχει επίσης μέσο όρο 2,4 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με μέσο όρο ευστοχίας 17,3.

Παράλληλα, έχει κάνει τρομερό step up και φέτος, μετά την εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν. Σε όλη τη συνολική διάρκεια των σεζόν 2024–25 και 2025–26, κατατάσσεται 5ος σε συνολικούς πόντους που έχει σκοράρει, πίσω από τους Σάσα Βεζένκοφ, Κέντρικ Ναν, Κάρσεν Έντουαρντς και Μάικ Τζέιμς.

YouTube thumbnail

Την ίδια περίοδο, κατατάσσεται τρίτος σε ευστοχία τρίποντα με 160, πίσω μόνο από δύο κορυφαίους σουτέρ, τον Όμπστ και τον Έντουαρντς. Πρόκειται για ένα επιθετικό υπερόπλο, που κάθε ομάδα θα ήθελε στο ρόστερ της. Όμως θα πρέπει να πληρώσει την Παρί και να έχει και σύμμαχο τον παίκτη, ο οποίος φαίνεται να προτιμάει είτε το NBA σε πρώτη φάση για μετά το καλοκαίρι, είτε ομάδα πρωταγωνίστρια στη Euroleague, κάτι που δεν είναι καλώς ή κακώς η γαλλική ομάδα. 

Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12.02.26

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
