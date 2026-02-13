Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της Παρί και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών στη Euroleague, ειδικά στις θέσεις των γκαρντ, με τον 23χρονο να έχει αναλάβει στους Παριζιάνους τον περσινό ρόλο του Τι Τζέι Σορτς και να τα πηγαίνει περίφημα.

Ο Χίφι που το καλοκαίρι ακούστηκε έντονα ότι έχει συμφωνήσει να μεταγραφεί στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αντί να αποχωρήσει παρέμεινε και όχι μόνο αυτό, αλλά η Παρί του έκανε και επέκταση συμβολαίου μέχρι και το καλοκαίρι του 2028 για να εξασφαλίσει ότι δεν θα τον χάσει για κάποια άλλη ομάδα της Euroleague. Τα σενάρια για το μέλλον του μέχρι να ανανεώσει ήταν πολλά, ενώ η σεζόν που διανύει δείχνει ότι θα απασχολήσει έντονα και στο άμεσο μέλλον τις ομάδες της Euroleague και όχι μόνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Basket News», ο Χίφι είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Euroleague ενόψει καλοκαιριού και ο λόγος είναι ότι εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει, αφού η Παρί φέτος δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που διέπρεψε την περσινή χρονιά.

Ο Χίφι λοιπόν είναι μπροστά σε μια απόφαση που δεν είναι αποκλειστικά δικιά του, αφού δεσμεύεται και με κλειστό συμβόλαιο πλέον με την Παρί μέχρι το 2028. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 23χρονος γκαρντ έχει 2+1 επιλογές για το καλοκαίρι. Η πρώτη είναι ότι θα παραμείνει στην Παρί, με την οποία έχει συμβόλαιο, αλλά μοιάζει να μην είναι ευχαριστημένος με την πορεία της, η δεύτερη είναι το «όνειρο» του NBA, που θέλει να το κυνηγήσει, αλλά δεν θα είναι εύκολο, ενώ η… συν μία είναι η Euroleague αλλά σε ομάδα πρωταγωνίστρια που θα διεκδικεί τον τίτλο.

Σχετικά με τις δύο βασικές επιλογές που έχει ο Χίφι, την Παρί ή το NBA τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα, αφού είτε θα μείνει και θα είναι ο πρωταγωνιστής της γαλλικής ομάδας, είτε θα βρει συμβόλαιο σε ομάδα στις ΗΠΑ και θα αποχωρήσει, με τις πιθανότητες όμως αυτή τη στιγμή να μην είναι με το μέρος του.

Η τρίτη όμως επιλογή είναι και η πιο πολύπλοκη, αφού ο Χίφι είναι ένας παίκτης που θα ήθελαν οι περισσότερες ομάδες της Euroleague στο ρόστερ τους. Όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο. Σύμφωνα με το «Basket News» λοιπόν, ο 23χρονος αν θέλει να αποχωρήσει από την Παρί για άλλη ομάδα της διοργάνωσης θα πρέπει να καταβληθεί buy out και μάλιστα… βαρβάτο, ενώ φυσικά θα πρέπει να συμφωνήσει και η Παρί, καθώς όπως αναφέρει το δημοσίευμα δεν είναι ορισμένο στο συμβόλαιο του.

Με λίγα λόγια για να φύγει για ομάδα Euroleague θα χρειαστούν αρκετά χρήματα για buy out στην Παρί, που πιθανότατα θα ξεπεράσουν και το 1 εκατ. ευρώ, ενώ και ο ίδιος έχει συμβόλαιο που του αποφέρει πάνω από 1.3 εκατ. ευρώ ετησίως. Η συζήτηση για τον Χίφι γίνεται όλο και πιο έντονη, είναι ένας παίκτης που πλέον μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Euroleague, αλλά είναι και ένα πανάκριβο πρότζεκτ, που θα πρέπει να πιέσει πολύ το καλοκαίρι για να βρεθεί σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Τα τρομερά νούμερα του Χίφι και τα «θέλω» του

Όσον αφορά τους αριθμούς, ο Χίφι είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague αυτή τη σεζόν, με 19,5 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει ποσοστό ευστοχίας 46,1% στα δίποντα και 34,6% στα τρίποντα. Έχει επίσης μέσο όρο 2,4 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1 κλέψιμο, με μέσο όρο ευστοχίας 17,3.

Παράλληλα, έχει κάνει τρομερό step up και φέτος, μετά την εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν. Σε όλη τη συνολική διάρκεια των σεζόν 2024–25 και 2025–26, κατατάσσεται 5ος σε συνολικούς πόντους που έχει σκοράρει, πίσω από τους Σάσα Βεζένκοφ, Κέντρικ Ναν, Κάρσεν Έντουαρντς και Μάικ Τζέιμς.

Την ίδια περίοδο, κατατάσσεται τρίτος σε ευστοχία τρίποντα με 160, πίσω μόνο από δύο κορυφαίους σουτέρ, τον Όμπστ και τον Έντουαρντς. Πρόκειται για ένα επιθετικό υπερόπλο, που κάθε ομάδα θα ήθελε στο ρόστερ της. Όμως θα πρέπει να πληρώσει την Παρί και να έχει και σύμμαχο τον παίκτη, ο οποίος φαίνεται να προτιμάει είτε το NBA σε πρώτη φάση για μετά το καλοκαίρι, είτε ομάδα πρωταγωνίστρια στη Euroleague, κάτι που δεν είναι καλώς ή κακώς η γαλλική ομάδα.