Ο Ναντίρ Χίφι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μετά τις 5 σερί ήττες της Παρί

H Παρί δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή ομάδα που έφτασε ένα βήμα πριν το Final Four της Euroleague, αφού φέτος είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ προέρχεται από 5 σερί ήττες, με τελευταία από την Μπαρτσελόνα. Μετά το νέο κακό αποτέλεσμα κόντρα στους «μπλαουγκράνα» μίλησε ανοιχτά και ο κορυφαίος παίκτης των Γάλλων, Ναντίρ Χίφι, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας του.

Ο Χίφι αρχικά ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, ενώ εν συνεχεία έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση σχετικά με την εικόνα της Παρί. Αξίζει να σημειωθεί πως ο βραχύσωμος γκαρντ είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ενώ έχει εμπλακεί αρκετές φορές σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, με τον Ολυμπιακό να είναι κι αυτός ένας από τους συλλόγους που έχει ακουστεί κατά καιρούς για τον παίκτη. Είναι σημαντικό όμως ότι ο Χίφι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρί και αποτελεί πολύ σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χίφι:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν υπήρξαμε, ούτε για πέντε λεπτά. Δεν καταφέραμε να πάρουμε μαζί μας το γήπεδο, να κάνουμε σερί, να πλησιάσουμε στο σκορ. Δεν τους φοβίσαμε καν», δήλωσε αρχικά.

Ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε στην ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και ατομική ευθύνη: «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ο καθένας πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Αν θέλουμε να υπάρχουμε σε αυτή την EuroLeague, πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της φετινής σεζόν, τόνισε: «Είδαμε πέρσι πόσο δύσκολο ήταν και φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ο καθένας πρέπει να ανεβάσει το επίπεδό του και μπορούμε μόνο να γίνουμε καλύτεροι».

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο Ιφί διατήρησε έναν τόνο αισιοδοξίας ενόψει της συνέχειας: «Αρκεί ένα καλό παιχνίδι για να ξαναπάρεις μπροστά και να βρεις αυτοπεποίθηση. Είναι μια περίπλοκη φάση, υπάρχουν πάνω και κάτω. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και κυρίως να πιστέψουμε. Θα τα καταφέρουμε».