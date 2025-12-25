sports betsson
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:50

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ο Ναντίρ Χίφι είναι ένας εξαιρετικός γκαρντ που το περασμένο καλοκαίρι έφτασε κοντά στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, όμως αποφάσισε να παραμείνει στην Παρί και να ηγηθεί στη νέα προσπάθεια στη Euroleague.

Η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο πηγαίνει εξαιρετικά και διανύει μια φανταστική σεζόν, όμως η γαλλική ομάδα δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που πέρσι «τρέλανε» την Ευρώπη και ο Χίφι δεν διστάζει να το παραδεχτεί.

Ο κορυφαίος παίκτης των Παριζιάνων δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του και αυτό βγαίνει προς τα έξω με αποτέλεσμα να δηλώνει ανοιχτά τη δυσαρέσκεια του για την Παρί, αλλά και να υπογραμμίζει ότι δεν θα έλεγε όχι να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Στις πιο πρόσφατες δηλώσεις του, ο Χίφι εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα μελλοντικό πέρασμα από το Βελιγράδι, μετά τη νίκη της Παρί επί του Ερυθρού Αστέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα τον άφηνε αδιάφορο μια προοπτική να αγωνιστεί είτε στην Παρτιζάν, είτε στους ερυθρόλευκους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Γάλλοι αναφέρουν ότι ο Χίφι δεν πρόκειται να μείνει στην Παρί μετά το καλοκαίρι και ήδη το όνομα του εμπλέκεται με πολλές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός.

Η πρόσφατη δήλωση του Χίφι για τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν

Ο 23χρονος γκαρντ μίλησε στο Arena Sport μετά το ματς της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο οποίο η Παρί επικράτησε με 102-77, βάζοντας τέλος σε σερί έξι ηττών στη διοργάνωση. Ο ίδιος είχε 15 πόντους και 6 ασίστ, όντας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Για την εικόνα της ομάδας του απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, τόνισε: «Ήταν μια μεγάλη νίκη και ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά από τότε που ήρθε ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Ήταν ένα πραγματικά καλό ματς, ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα. Τους κρατήσαμε στους 58 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς».

Ο Ιφί, που είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος σκόρερ της EuroLeague με 19,6 πόντους κατά μέσο όρο, δεν έκρυψε και τις προσωπικές του φιλοδοξίες: «Θέλω να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει κάθε εβδομάδα. Για να γίνεις MVP, πρέπει πρώτα η ομάδα σου να είναι στην κορυφή».

Ερωτηθείς για την παρουσία του σε ματς της Παρτιζάν και του Ερυθρού Αστέρα μέσα στη σεζόν, εξήγησε: «Ο βασικός λόγος είναι το μπάσκετ. Αγαπώ αυτό το άθλημα. Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη και μου αρέσει όπου και αν είναι. Στο Βελιγράδι είναι κάτι ξεχωριστό να βλέπεις και να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Δεν έχω προτίμηση, και οι δύο ομάδες είναι ίδιες για μένα, παίζουν στο ίδιο γήπεδο».

Τέλος, για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο μέλλον σε κάποια από τις δύο ομάδες του Βελιγραδίου, ξεκαθάρισε: «Φυσικά, γιατί όχι; Και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλους στόχους και φιλάθλους που περιμένουν πολλά από τους παίκτες και την ομάδα. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα στο μέλλον».

Headlines:
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Economy
Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Γιασικεβίτσιους: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 23.12.25

Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Στην φυσική της έδρα στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η σερβική ομάδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο