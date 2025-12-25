Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι είναι ένας εξαιρετικός γκαρντ που το περασμένο καλοκαίρι έφτασε κοντά στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, όμως αποφάσισε να παραμείνει στην Παρί και να ηγηθεί στη νέα προσπάθεια στη Euroleague.

Η αλήθεια είναι ότι σε ατομικό επίπεδο πηγαίνει εξαιρετικά και διανύει μια φανταστική σεζόν, όμως η γαλλική ομάδα δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που πέρσι «τρέλανε» την Ευρώπη και ο Χίφι δεν διστάζει να το παραδεχτεί.

Ο κορυφαίος παίκτης των Παριζιάνων δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του και αυτό βγαίνει προς τα έξω με αποτέλεσμα να δηλώνει ανοιχτά τη δυσαρέσκεια του για την Παρί, αλλά και να υπογραμμίζει ότι δεν θα έλεγε όχι να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Στις πιο πρόσφατες δηλώσεις του, ο Χίφι εμφανίστηκε ανοιχτός σε ένα μελλοντικό πέρασμα από το Βελιγράδι, μετά τη νίκη της Παρί επί του Ερυθρού Αστέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα τον άφηνε αδιάφορο μια προοπτική να αγωνιστεί είτε στην Παρτιζάν, είτε στους ερυθρόλευκους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Γάλλοι αναφέρουν ότι ο Χίφι δεν πρόκειται να μείνει στην Παρί μετά το καλοκαίρι και ήδη το όνομα του εμπλέκεται με πολλές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός.

Η πρόσφατη δήλωση του Χίφι για τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν

Ο 23χρονος γκαρντ μίλησε στο Arena Sport μετά το ματς της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, στο οποίο η Παρί επικράτησε με 102-77, βάζοντας τέλος σε σερί έξι ηττών στη διοργάνωση. Ο ίδιος είχε 15 πόντους και 6 ασίστ, όντας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Για την εικόνα της ομάδας του απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, τόνισε: «Ήταν μια μεγάλη νίκη και ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά από τότε που ήρθε ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Ήταν ένα πραγματικά καλό ματς, ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα. Τους κρατήσαμε στους 58 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς».

Ο Ιφί, που είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος σκόρερ της EuroLeague με 19,6 πόντους κατά μέσο όρο, δεν έκρυψε και τις προσωπικές του φιλοδοξίες: «Θέλω να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει κάθε εβδομάδα. Για να γίνεις MVP, πρέπει πρώτα η ομάδα σου να είναι στην κορυφή».

Ερωτηθείς για την παρουσία του σε ματς της Παρτιζάν και του Ερυθρού Αστέρα μέσα στη σεζόν, εξήγησε: «Ο βασικός λόγος είναι το μπάσκετ. Αγαπώ αυτό το άθλημα. Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη και μου αρέσει όπου και αν είναι. Στο Βελιγράδι είναι κάτι ξεχωριστό να βλέπεις και να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Δεν έχω προτίμηση, και οι δύο ομάδες είναι ίδιες για μένα, παίζουν στο ίδιο γήπεδο».

Τέλος, για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο μέλλον σε κάποια από τις δύο ομάδες του Βελιγραδίου, ξεκαθάρισε: «Φυσικά, γιατί όχι; Και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλους στόχους και φιλάθλους που περιμένουν πολλά από τους παίκτες και την ομάδα. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα στο μέλλον».