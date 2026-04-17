Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου

Ερωτήματα προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός 17χρονης μαθήτριας τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, στην Κοζάνη.

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η 17χρονη το βράδυ της Ανάστασης είχε βγει έξω για διασκέδαση. Τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα γύριζε στο σπίτι της και στην κεντρική πλατεία στην Κοζάνη και είδε μια φίλη της να μαλώνει έντονα με τον σύντροφό της.

Μετέβη στο σημείο προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ωστόσο, τη στιγμή που μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, ο άνδρας φέρεται να έσπρωξε τις δύο κοπέλες και να έπεσαν στο έδαφος. Η 17χρονη προσέκρουσε στο έδαφος και δέχθηκε και το βάρος της φίλης της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ωστόσο, η κοπέλα δεν έδωσε σημασία στον τραυματισμό της. Στη συνέχεια γύρισε στο σπίτι της και εκεί ξεκίνησε να νιώθει αδιάθετη, διαμαρτυρόμενη σχετικά στους γονείς της. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δεν διαπιστώθηκε να έχει τραυματιστεί, με τα συμπτώματα, όμως, της ίδιας να παραμένουν.

Έτσι, ξανά μετέβη στο νοσοκομείο της Κοζάνης και τότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, για περαιτέρω εξετάσεις.

Διαπιστώθηκε ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρει κάταγμα στο κρανίο και έντονο αιμάτωμα, ενώ έχει υποστεί και πλήρη ρήξη τυμπάνου. Παραμένει νοσηλευόμενη στο ίδιο νοσοκομείο.

Πλέον, η 17χρονη είναι καλά στην υγεία της ενώ σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο η αστυνομία προκειμένου να πάρει κατάθεση από την κοπέλα. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία.

