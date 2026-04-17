Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Βόλος θα υποδεχθεί το εμβληματικό τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στην Παραλία δίπλα στο μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας, μετατρέποντας το μέρος σε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό σημείο αναφοράς και σε ένα Fan Zone γεμάτο ενέργεια, δράση και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Για δύο ημέρες, από τις 11:00 το πρωί, την Παρασκευή έως τις 21:00 και το Σάββατο επίσης από τις 11:00 και λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του θεσμού, να δουν και να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις με δώρα, ενώ τη γιορτινή ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν μουσική και live DJ sets.

Η παρουσία του τροπαίου στον Βόλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την τελική ευθεία πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στον οποίο θα αναμετρηθούν ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Δύο ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με έντονη αγωνιστική ταυτότητα και δυναμική παρουσία, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε έναν τελικό που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ, με σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, και ο ΟΦΗ, μια ομάδα με ισχυρή ποδοσφαιρική παράδοση και ένθερμο κοινό, φτάνουν στον τελικό έπειτα από μια απαιτητική πορεία στη διοργάνωση, προσφέροντας το φετινό ζευγάρι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και υψηλό ενδιαφέρον.

Το Betsson Trophy Tour, με την υποστήριξη της Betsson και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συνεχίζει να φέρνει το τρόπαιο πιο κοντά στους φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες και ενισχύοντας τη σύνδεση του κοινού με τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η στάση στον Βόλο αποτελεί την κορύφωση της φετινής διαδρομής και την τελευταία μεγάλη γιορτή πριν από τον τελικό, μεταφέροντας τον παλμό και τον ενθουσιασμό του θεσμού στην καρδιά της πόλης.