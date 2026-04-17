Αναβαθμιζεται η πρόσβαση σε 31 προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας
Υπεγράφη η σύμβαση για την βελτίωση πρόσβασης σε 31 προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας, όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια δυτικής Ελλάδας.
- Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
- Εξαφανίστηκε 60χρονος από τις Γούρνες Ηρακλείου - Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
- Το σχέδιο της Κομισιόν για την διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων από τη Μέση Ανατολή
- Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο βελτίωσης των οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 27 δρόμους οι οποίοι οδηγούν σε 31 Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας, οι οποίοι διοικητικά υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας & Ολυμπίας. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης θα είναι 29 χιλιόμετρα, με εργασίες άρσης της επικινδυνότητας και εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα οδικά τμήματα των παρακάτω Ι.Μ και προσκυνηματικών χώρων:
Δήμος Πύργου
- Ι.Μ Παναγίας Κρεμαστής, Λανθίου
- Ι.Ν Αγ. Γεωργίου Λαμπετίου
- Ι.Μ Φραγκοπηδήματος, Βουνάργου
- Ι.Μ Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας), Γουμέρου
- Ι.Μ Ασκητή, Γουμέρου
- Τ.Κ Αγ. Γεωργίου Λατζοϊου
- Προφήτης Ηλίας, Αγριδίου
- Προς Κοιμητήριο Λαστεϊκων
- Εξωκλήσι Αγ.Γεωργίου Λαμπετίου (προς Κολίρι)
- Άγιο Αθανάσιο, Σκουροχωρίου
Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
- Ιερά Μονή Σεπετού, Αλιφείρας
- Εξωκλήσι Προφήτη Ηλία πλησίον Επικ. Απόλλωνα
- Ι.Μ Αγ. Νικολάου Καστρούγκαινας & εξωκλήσι Παναγίας
- Ι.Μ Αγίου Σωτήρος Συλίμνας Μυρωνίων
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
- Ι.Μ Αγ. Γεωργίου & Γηροκομείο Πελοπίου
- Ι.Μ Χρυσοπηγής & Αγ. Παντελεήμονα, Δίβρης
- Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών, Κακοτάρι
- Ι.Μ Αγίου Ιωάννη, Ορεινή
- Άγιο Ιωάννη, Αστρά
- Άγιο Γεώργιο, Κρυόβρυση
Δήμος Ζαχάρως
- Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου, Φιγαλεία
Δήμος Ήλιδας
- Ι.Μ Φραγκαβίλας
- Αγία Βαρβάρα Φραγκαβίλας
- Ι.Μ Αγ. Σωτήρος, Βουλιαγμένη
- Παναγία Πορταϊτισσα, Άγιος Ηλίας
Δήμος Πηνειού
- Ι.Μ Παναγίας Ελεούσας, Λυγιά
- Ι.Μ Αγ. Γεωργίου & Αγ. Νικολάου Καβασίλων
«Η ανάδειξη των θρησκευτικών μας μνημείων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα»
Με αφορμή, την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Η ανάδειξη των θρησκευτικών μας μνημείων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, επενδύουμε έμπρακτα στην εξωστρέφεια της ταυτότητάς μας, ενώ βελτιώνουμε και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα μοναστήρια και τα προσκυνήματά μας είναι ζωντανά κύτταρα της ιστορίας και του πολιτισμού μας· εξασφαλίζοντας σύγχρονη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτά, ενισχύουμε τον θρησκευτικό τουρισμό και αναδεικνύουμε τον πνευματικό μας πλούτο»
- Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
- Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
- Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
- Φαβορί ο Βεζένκοφ για το «Alphonso Ford Trophy»: Τι χρειάζονται οι Ναν και Χίφι (vids)
- Πέτσας: «Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ»
- Δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους – Δείτε το ΦΕΚ
- Με επιτυχία οι δοκιμαστικές προσδέσεις στο λιμάνι της Τήνου
- Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
