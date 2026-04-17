Αναβαθμιζεται η πρόσβαση σε 31 προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο βελτίωσης των οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε 27 δρόμους οι οποίοι οδηγούν σε 31 Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε Ηλείας, οι οποίοι διοικητικά υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας και στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας & Ολυμπίας. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης θα είναι 29 χιλιόμετρα, με εργασίες άρσης της επικινδυνότητας και εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα οδικά τμήματα των παρακάτω Ι.Μ και προσκυνηματικών χώρων:

Δήμος Πύργου

Ι.Μ Παναγίας Κρεμαστής, Λανθίου

Ι.Ν Αγ. Γεωργίου Λαμπετίου

Ι.Μ Φραγκοπηδήματος, Βουνάργου

Ι.Μ Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας), Γουμέρου

Ι.Μ Ασκητή, Γουμέρου

Τ.Κ Αγ. Γεωργίου Λατζοϊου

Προφήτης Ηλίας, Αγριδίου

Προς Κοιμητήριο Λαστεϊκων

Εξωκλήσι Αγ.Γεωργίου Λαμπετίου (προς Κολίρι)

Άγιο Αθανάσιο, Σκουροχωρίου

Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Ιερά Μονή Σεπετού, Αλιφείρας

Εξωκλήσι Προφήτη Ηλία πλησίον Επικ. Απόλλωνα

Ι.Μ Αγ. Νικολάου Καστρούγκαινας & εξωκλήσι Παναγίας

Ι.Μ Αγίου Σωτήρος Συλίμνας Μυρωνίων

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Ι.Μ Αγ. Γεωργίου & Γηροκομείο Πελοπίου

Ι.Μ Χρυσοπηγής & Αγ. Παντελεήμονα, Δίβρης

Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών, Κακοτάρι

Ι.Μ Αγίου Ιωάννη, Ορεινή

Άγιο Ιωάννη, Αστρά

Άγιο Γεώργιο, Κρυόβρυση

Δήμος Ζαχάρως

Ι.Μ Κοιμήσεως Θεοτόκου, Φιγαλεία

Δήμος Ήλιδας

Ι.Μ Φραγκαβίλας

Αγία Βαρβάρα Φραγκαβίλας

Ι.Μ Αγ. Σωτήρος, Βουλιαγμένη

Παναγία Πορταϊτισσα, Άγιος Ηλίας

Δήμος Πηνειού

Ι.Μ Παναγίας Ελεούσας, Λυγιά

Ι.Μ Αγ. Γεωργίου & Αγ. Νικολάου Καβασίλων

«Η ανάδειξη των θρησκευτικών μας μνημείων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα»

Με αφορμή, την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Η ανάδειξη των θρησκευτικών μας μνημείων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, επενδύουμε έμπρακτα στην εξωστρέφεια της ταυτότητάς μας, ενώ βελτιώνουμε και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα μοναστήρια και τα προσκυνήματά μας είναι ζωντανά κύτταρα της ιστορίας και του πολιτισμού μας· εξασφαλίζοντας σύγχρονη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτά, ενισχύουμε τον θρησκευτικό τουρισμό και αναδεικνύουμε τον πνευματικό μας πλούτο»