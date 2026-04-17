Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Σοκ με σορό 17χρονης κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Ελλάδα 17 Απριλίου 2026, 13:41

Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Ανακοίνωση για την ανάγκη «άμεσης υλοποίησης παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου» εξέδωσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων.

Όπως τονίζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, «προς επίρρωση του από 17.3.2026 δελτίου τύπου της Ένωσής μας για τα διαχρονικά προβλήματα υποδομών στα δικαστικά μέγαρα της χώρας και των από 31.3.2026 συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Κόρινθο, Άρτα, Λαμία, Σέρρες, Δράμα, Βόλο, Κατερίνη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο κ.ά.) στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) για τη διεκδίκηση σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών εργασίας, η έντονη βροχόπτωση που έλαβε χώρα την 1η.4.2026 ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποδομής και στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου».

Δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου

Συνεχίζει λέγοντας πως «εκτεταμένες καταρρεύσεις τμημάτων ψευδοροφής σε διαδρόμους και γραφεία και πλημμυρισμένοι χώροι με ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ενώ, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του, καθώς διαπιστώνεται η μη υποχώρηση οσμών και υγρασίας από όλους τους χώρους του κτιρίου και η συνεχιζόμενη μη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων».

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων και όλων των κτιρίων που στεγάζουν δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου».

Παράλληλα επισημαίνει ότι «προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την προστασία της υγείας των δικαστικών λειτουργών, των υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, απαιτούμε: Τον άμεσο έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς για τη δομική καταλληλότητα του κτιρίου, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος νέων καταρρεύσεων, τον άμεσο έλεγχο για την υγειονομική ασφάλεια, όπως για τυχόν μολύνσεις ή ανάπτυξη μικροβίων λόγω εκτεταμένης υγρασίας στους χώρους και κινδύνους από εισπνοή τυχόν επικίνδυνων σωματιδίων από πεπαλαιωμένα υλικά της οροφής και την πιστοποίηση της καταλληλότητας πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας των Δικαστηρίων που στεγάζονται στο εν λόγω Μέγαρο».

Καταληκτικά η Ένωση Διοικητικών Δικαστών υπογραμμίζει πως «η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες».

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Κόσμος
Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Στην Κρήτη 17.04.26

Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε

Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει
Συνεχίζεται η νοσηλεία 17.04.26

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου

Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Στο Μεταξουργείο 17.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε 40χρονο - Απομακρύνεται αιμόφυρτος λίγο προτού καταρρεύσει

Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξουργείο και προσπάθησε να πάρει το τσαντάκι που είχε στον ώμο αλλά όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσε στον μηρό και εξαφανίστηκε

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Στη Θεσσαλονίκη 17.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Κεφαλονιά: «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης
Θλίψη 17.04.26

«Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου» - Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης στην Κεφαλονιά

«Μου έλεγε 'είσαι μεγάλος, μη μου πάθεις τίποτα, θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησιά' - Την έντυσα νυφούλα και πήγα και της είπα 'εδώ είμαι'» λέει ο πατέρας της - Σήμερα η απολογία των κατηγορουμένων

Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Σχηματίστηκε δικογραφία 17.04.26

Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου

Η νεαρή υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου, χωρίς κάποιος να γνωρίζει τα αίτια και τις συνθήκες του τραυματισμού. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κοζάνης

Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ελλάδα 17.04.26

Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26 Upd: 09:31

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Στην πίστα ξανά 17.04.26

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αντιθεσμικός 17.04.26

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κόσμος 17.04.26

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Σχετικότητα του Νόμου 17.04.26

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.04.26

Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο

Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ 17.04.26

Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται στη Βαρκελώνη μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς - Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

