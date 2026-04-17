20o
17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι: Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς
Τα Νέα της Αγοράς 17 Απριλίου 2026, 14:39

Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι: Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει σύνδεση, ασφάλεια και σιγουριά για όλη την οικογένεια

Το Διαδίκτυο είναι πλέον σήμερα ένα φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Μέσα από αυτό επικοινωνούν, μαθαίνουν, ψυχαγωγούνται και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Και όσο αυξάνεται η παρουσία τους στον ψηφιακό κόσμο, τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη των γονιών να νιώθουν ότι τα παιδιά τους κινούνται σε ένα περιβάλλον που τα υποστηρίζει και τα προστατεύει.

Η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να είναι πηγή ανησυχίας. Όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος για όλη την οικογένεια.

Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η Vodafone, μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που συνδυάζει τη συνδεσιμότητα με την ασφάλεια, δημιουργώντας μια εμπειρία που καλύπτει κάθε ανάγκη. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα εργαλεία, αλλά για μια ενιαία προσέγγιση που δίνει στους γονείς τη σιγουριά ότι έχουν όλα όσα χρειάζονται, σε ένα περιβάλλον απλό και εύχρηστο.

Στην καρδιά αυτού του οικοσυστήματος βρίσκεται η συνεργασία της Vodafone με την Qustodio, μία από τις κορυφαίες εφαρμογές γονικού ελέγχου διεθνώς. Μέσα από την εφαρμογή, οι γονείς μπορούν εύκολα να προσαρμόζουν την εμπειρία χρήσης των συσκευών των παιδιών τους, φιλτράροντας περιεχόμενο και διαμορφώνοντας τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουν στην οθόνη με τρόπο που ταιριάζει στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, λειτουργίες όπως ο εντοπισμός συσκευής σε πραγματικό χρόνο και η δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση ανάγκης προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο σιγουριάς. Είτε πρόκειται για τη διαδρομή προς το σχολείο, είτε για δραστηριότητες εκτός σπιτιού, ή ακόμη και για ένα ταξίδι, οι γονείς μπορούν να νιώθουν πιο ήρεμοι, γνωρίζοντας ότι έχουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο δίπλα τους.

Η εμπειρία αυτή ξεκινά ήδη από την πρώτη επαφή του παιδιού με την τεχνολογία. Η Vodafone έχει δημιουργήσει μια νέα γκάμα συσκευών ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, που επιτρέπει μια ομαλή και ασφαλή είσοδο στον ψηφιακό κόσμο. Smartphones, tablets και smartwatches έρχονται προρυθμισμένα με συγκεκριμένες δυνατότητες και εφαρμογές, ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που ανταποκρίνεται στην ηλικία τους, χωρίς να τους στερεί τίποτα από τη χαρά και τη δημιουργικότητα που φέρνει μαζί της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το καρτοπρόγραμμα «Vodafone SafeGrow» συμπληρώνει την εμπειρία, προσφέροντας μια σταθερή και προβλέψιμη λύση επικοινωνίας. Με συγκεκριμένο μηνιαίο κόστος και δυνατότητα προσαρμογής των δεδομένων καθώς μεγαλώνει το παιδί, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η χρήση της κινητής γίνεται με άνεση και διαφάνεια, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς.

Την ίδια στιγμή, η Vodafone φροντίζει να καλύπτει και μια εξίσου σημαντική διάσταση: τη σχέση των παιδιών με τον ίδιο τον ψηφιακό κόσμο. Η εφαρμογή Tozi, που προσφέρεται δωρεάν από το Ίδρυμα Vodafone, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του οικοσυστήματος. Μέσα από διαδραστικό περιεχόμενο, βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, να κατανοήσουν καλύτερα την online συμπεριφορά και να διαχειρίζονται πιο ώριμα τις ψηφιακές τους εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο, αλλά ως μέσο ενδυνάμωσης, ενισχύοντας τον διάλογο μέσα στην οικογένεια και δημιουργώντας τις βάσεις για μια υγιή ψηφιακή καθημερινότητα.

Η φιλοσοφία της Vodafone είναι απλή και ξεκάθαρη: Σε έναν κόσμο όπου η σύνδεση είναι συνεχής, η εταιρεία φέρνει μια ολοκληρωμένη πρόταση που κάνει τη ζωή πιο απλή για τους γονείς και πιο ασφαλή για τα παιδιά. Συνδυάζοντας δίκτυο, υπηρεσίες, συσκευές και εφαρμογές, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλη η οικογένεια μπορεί να απολαμβάνει τις δυνατότητες του Internet με σιγουριά.

Γιατί τελικά, η οικογενειακή σύνδεση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και όταν είναι όπως πρέπει να είναι, τότε είναι ασφαλής.

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Ισραήλ: Δεν θα παραδώσουμε τα εδάφη που κατέχουμε στο Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή
Γιατί τα πτυχία αμερικανικού τύπου αποτελούν το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την ελληνική και διεθνή αγορά.

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Η Νέα Γενιά Ρολογιών της Rolex για το 2026
Τα νέα ρολόγια της  Rolex αναδεικνύουν την τεχνική της υπεροχή, κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα και διαμορφώνουν το αύριο. Παράλληλα, η Rolex εισάγει μια ακόμη πιο απαιτητική πιστοποίηση Superlative Chronometer, η οποία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την εμβληματική πράσινη σφραγίδα

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Πετράλωνα: Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με «βούτυρο» κάνναβης και ροζ κοκαΐνη
Το ταχυδρομικό δέμα με το «βούτυρο» κάνναβης και την ροζ κοκαΐνη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και διαπιστώθηκε ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του εισηγείται η εισαγγελέας
Η δίκη για την υπόθεση της κακοποίησης των παιδιών του αστυνομικού, από τον ίδιο και τη σύζυγό του, διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανήλικων θυμάτων

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Λαζαρίδης: Ο «άριστος» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα και διπλοθεσίτης στο Δημόσιο
Από τα 16 του χρόνια στην ΟΝΝΕΔ και κολλητός του πρωθυπουργού, ο Μακάριος Λαζαρίδης εμφανίζει μια καριέρα που έχει έντονο το γαλάζιο αποτύπωμα πάνω της.

Ζαχαριάδης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα Γεωργιάδη, με την κάλυψη Μητσοτάκη – Να αποπεμφθεί
«Ο κ. Γεωργιάδης κάνει επίθεση στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Δεν μπορεί να είναι υπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή του τοποθέτηση», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης

Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος
«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ιταλία: Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι – Διέφυγαν οι δράστες
Οι κακοποιοί οχυρώθηκαν μέσα στην τράπεζα μαζί με 25 ομήρους - Άδειασαν προσωπικές θυρίδες και διέφυγαν μέσα από τη σήραγγα που είχαν ανοίξει - Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ιταλία

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

