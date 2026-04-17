«Έχω παιδιά»: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Αυτή την εβδομάδα, η οικογένεια Πολίτη έρχεται αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα, κινηματογραφικές φιλοδοξίες και οικονομικές επενδύσεις που φέρνουν «παγωμένα» χαμόγελα.
- Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
- Εξαφανίστηκε 60χρονος από τις Γούρνες Ηρακλείου - Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
- Το σχέδιο της Κομισιόν για την διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων από τη Μέση Ανατολή
- Μυστήριο για σοβαρό τραυματισμό 17χρονης στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου
Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο ειλικρινή και σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας που δεν ησυχάζει ποτέ, με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50.
Πόση υπομονή χρειάζεται για να πείσεις ένα παιδί ότι ο οδοντίατρος είναι φίλος του; Μπορεί ένας γονιός να επιβιώσει από ένα 48ωρο «αποτοξίνωσης» από τη ζάχαρη χωρίς να καταρρεύσει πρώτος ο ίδιος;
Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς:
Επεισόδιο 23 – «Οδοντίατρος» (Δευτέρα 20 Απριλίου στις 20:50)
Η Σάρα και ο Μιχάλης πασχίζουν να πείσουν τον Τάσο να καθίσει στην καρέκλα του οδοντιάτρου, καθώς ο πόνος στο δόντι του δεν αφήνει περιθώρια αναβολής.
Ο Μιχάλης και ο Σταύρος θα γίνουν κομπάρσοι στην αγαπημένη τους αστυνομική σειρά.
Παράλληλα, η Ιωάννα, πιστή στις τάσεις των celebrities, αναλαμβάνει με τον δικό της πληθωρικό τρόπο τη διοργάνωση ενός εντυπωσιακού Gender Reveal Party για τη Στέλλα.
Guest επεισοδίου: Χρήστος Λούλης και Λένα Παπαληγούρα.
Επεισόδιο 24 – «Γλυκά» (Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50)
Ένας νέος κανόνας επιβάλλεται στο σπίτι: ο Τάσος και η Χαρά πρέπει να μείνουν μακριά από κάθε λογής γλυκό για 48 ώρες. Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να τον τηρήσουν, όμως η αποστολή αποδεικνύεται ακατόρθωτη.
Στην Urbanic, ο Σταύρος αναλαμβάνει την τεχνολογική αναβάθμιση του γραφείου, αναζητώντας την εταιρεία που θα αντικαταστήσει τους αρχαίους υπολογιστές.
Τέλος, ο Έκτορας βλέπει τα οικονομικά του πλάνα να καταρρέουν, όταν το fund στο οποίο επένδυσε όλες του τις οικονομίες… παγώνει.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Άννα Βίσση: Sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – 20.000 νέα εισιτήρια
- Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ζακύνθου
- Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
- Κόρινθος: Σοκ με σορό κοπέλας 18-19 ετών που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα
- Γήρανση: Πέντε βήματα για μακροζωία με υγεία
- Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
- Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών, με έναν 35χρονο νεκρό και έναν 16χρονο τραυματία
