Η ΑΕΚ έκανε το 3-0 με τον Ζίνι, αλλά η Ράγιο μείωσε σε 3-1! (vids)
Η ΑΕΚ στο 51’ έκανε το 3-0 με τον Ζίνι και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά στο 60’ η Ράγιο μείωσε σε 3-1 και πήρε και πάλι το προβάδισμα για την πρόκριση.
Απίστευτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ στο 51’ να κάνει το 3-0 με τον Ζίνι και να ισοφαρίζει το σκορ της πρώτης αναμέτρησης (3-0), αλλά την Ράγιο Βαγιεκάνο στο 60’ να μειώνει σε 3-1 με τον Παλαθόν και να παίρνει και πάλι το προβάδισμα για την πρόκριση.
Στο 51’ ο Κουτέσα έκανε τη σέντρα και ο Ζίνι με κεφαλιά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 3-0, βάζοντας… φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε το 3-0:
Στο 60’ ο Παλαθός, όμως, μετά από πάσα του Πέδρο Ντίας, νίκησε τον Στρακόσα για το 3-1, που δίνει την πρόκριση στην Ράγιο Βαγιεκάνο.
Δείτε το 3-1:
Οι Κιτρινόμαυροι είχαν ανοίξει το σκορ στο 13’ με Ζίνι. Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, αυτός κατέβασε ωραία και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπατάλια.
Δείτε το 1-0:
Στο 36′ έκαναν το 2-0 με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή, ο Ράτσιου τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Μαρίν να εκτελεί εύστοχα για το 2-0 της Ένωσης.
Δείτε το 2-0:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις