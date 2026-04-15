Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέμπτη (16/4, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στο πλαίσιο της ρεβάνς του 3-0 της Ισπανίας, για τους «8» του Conference League με τον Μάρκο Νίκολιτς να μιλά στη συνέντευξη Τύπου και να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ένωση θα πολεμήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό για να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Χριστός Ανέστη Καλός Πάσχα σε όλους. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Αν πρέπει να επιτελεστεί ένα θαύμα αυτό είναι αύριο. Προσελκύσαμε την ατυχία στο προηγούμενο ματς.

Το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Πρέπει να προσελκύσουμε αύριο την τύχη. Από ό,τι ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο αύριο. Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την τύχη και των παικτών μας.

Προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θα πολεμήσουμε στο γρασίδι και αν υλοποιήσουμε τις πρώτες δύο προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο».

Για το αν αύριο χρειάζεται περισσότερο το «fight, believe and never give up»: «Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε κάποια στιγμή για να εφαρμοστεί αυτό το μότο δεν είναι αύριο αλλά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Το είπα και μετά την αναμέτρηση.

Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης σε σχέση με εμάς. Να πιστέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, να παλέψουμε στο υπερμέγιστο επίπεδο. Χρειαζόμαστε και τους φιλάθλους μας. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ, πρέπει να αξίζουμε ο Θεός του ποδοσφαίρου να μας βοηθήσει».

Για το αν σκέφτεται να φρεσκάρει την ομάδα ή θα πάει στα κόκκινα: «Όλη τη σεζόν κάθε τρεις μέρες παίζουμε έναν αγώνα. Ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο ετοιμάζει έτσι τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις.

Πάντα χρειάζονται αλλαγές όμως. Πρέπει να παλέψουμε μέχρι το τέλος, να το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Μετά την αναμέτρηση θα δούμε τι διορθώσεις θα κάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Επικεντρωνόμαστε σε μια αναμέτρηση την αυριανή».

Για την προσέγγιση που περιμένει από τη Ράγιο κι αν θα διαφέρει από το πρώτο ματς: «Η Ράγιο είναι άλλη ομάδα που παίζει εντός έδρας και άλλη εκτός. Εκτός παίζουν διαφορετικά. Έχουν γρήγορους και τεχνικούς παίκτες, παίζουν πολλές πάσες, μοιάζουν περισσότερο με το ισπανικό στυλ. Η αναμέτρηση δεν θα είναι ίδια, θα δούμε μια καλύτερη Ράγιο.

Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Με ένα 3-0 πρέπει να ρισκάρεις, θα πάρουμε ρίσκα, αλλά δεν θα αφήσουμε κενά πίσω. Στο σημερινό ποδόσφαιρο αν ηττηθείς με 3-0 δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου. Όλα είναι εφικτά. Με συνέπεια και πίστη θα πάμε στο κάθε λεπτό».

Για την απουσία του Γιόβιτς και τις δικές του σκέψεις: «Οι σκέψεις μου είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Ήρθαμε εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι. Πάντα εξαρτόμαστε από τη δική μας απόδοση. Όλα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση».

Για τους λόγους που η ΑΕΚ δεν μπήκε με τη νοοτροπία που έπρεπε στη Μαδρίτη: «Να πω ότι είμαι χαρούμενος που βλέπω τους παίκτες μου να μιλούν έτσι, όπως ο Φελίπε. Όλοι οι παίκτες είναι σε αυτή την κατάσταση.

Ξέρουμε τα λάθη μας, αποδεχόμαστε την κριτική. Αναλύσαμε την κατάσταση στα αποδυτήρια, αλλά αυτό μένει εκεί. Ανήκει στο παρελθόν αυτό. Οι λέξεις του Φελίπε με διαβεβαίωσαν ότι θα είναι απολύτως συγκεντρωμένος αύριο».

Για το αν η διαχείριση των δυνάμεων θα είναι η ίδια στα δύο ημίχρονα ή θα παλέψει σε όλα: «Παίζουμε λεπτό το λεπτό. Θα παλέψουμε σε όλο το ματς. Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια. Αν σκοράρουμε στην αρχή θα πάρει φωτιά το γήπεδο, όμως θα είναι σημαντικό να παλέψουμε ακόμα κι αν μπει στο δεύτερο μέρος.

Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί κι έξυπνοι. Να προσέξουμε τα πάντα. Το πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Θα παίξουμε λεπτό το λεπτό και θα δούμε τι θα συμβεί».

Για το αν πρέπει να δώσει τα πάντα από το πρώτο μέρος ή πρέπει να διαχειριστούν οι παίκτες του τις δυνάμεις και αν έχει περισσότερη σημασία το σωματικό από το πνευματικό σκέλος: «Νομίζω είναι πιο σημαντικό το πνευματικό, στο σωματικό επίπεδο είμαστε πολύ καλοί, όλη τη χρονιά δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και έχουμε παίκτες που μπορούν να αντέξουν το τέμπο.

Ανά πάσα στιγμή μπορώ να παρέμβω με τις πέντε αλλαγές που έχω. Ως προς τον κόσμο, ζω σε αυτή την πόλη, νιώθω ότι ο κόσμος έχει πίστη σε εμάς, στην πρόκριση. Να σπρώξουμε την ομάδα από το πρώτο λεπτό προς τα μπροστά», κατέληξε ο Νίκολιτς.

Ρέλβας: «Tο σκορ δεν ήταν δίκαιο – Μπορούμε να το γυρίσουμε»

H AEK αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς του 3-0 και ο Φελίπε Ρέλβας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εκ μέρους των παικτών, αναφέροντας ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο για την Ένωση, ενώ επισήμανε ότι μπορεί η ομάδα να γυρίσει την κατάσταση.

Για το ότι αδικεί το σκορ την ΑΕΚ το πρώτο ματς και αν το νιώθουν οι ίδιοι: «Καλησπέρα σε όλους. Ξέρουμε ότι δεν ήμασταν καλύτεροι από αυτούς, πρέπει να το αποδεχθούμε, όμως το σκορ δεν ήταν δίκαιο. Μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε προπονηθεί καλά. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν ότι παίζουν με ομάδα με ποιότητα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα παλέψουμε με τον κόσμο μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για τη φάση του πέναλτι και τι του είπε ο διαιτητής: «Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε πολλά λάθη και οι διαιτητές κάνανε λάθη. Δεν ήταν πέναλτι για μένα, έχει συμβεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν δόθηκε πέναλτι. Το σημαντικό είναι να κάνουμε τη δουλειά μας».