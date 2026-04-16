«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 06:00

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

«Λίφτινγκ» στις οδικές αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δρομολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΕΘ, με στόχο τη συνολική ανανέωση της εικόνας στα λεωφορεία.

Πίσω από τη νέα «βιτρίνα» παραμένουν οι χρόνιες εκκρεμότητες της καθημερινής λειτουργίας των συγκοινωνιών

Το «εγχείρημα», που αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή με την προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού τις αμέσως επόμενες ημέρες, φιλοδοξεί «να επαναπροσδιορίσει την αισθητική ταυτότητα των αστικών μετακινήσεων», φέρνοντας το design στο προσκήνιο!

Ωστόσο, πίσω από τη νέα αυτή «βιτρίνα» παραμένουν οι χρόνιες εκκρεμότητες που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του συστήματος των αστικών μετακινήσεων των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι το πρόβλημα της καθαριότητας στον στόλο λεωφορείων της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), που τα τελευταία τρία χρόνια επιμένει, εξαιτίας καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών και διαδοχικών νομικών εμπλοκών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κενών στις αλλεπάλληλες συμβάσεις καθαρισμού, που οδηγούν σε λύσεις ανάγκης μέσω σύντομων, αποσπασματικών και πανάκριβων απευθείας εργολαβιών. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι ότι ακόμη και σήμερα συμβάσεις καθαρισμού που ενεργοποιήθηκαν μόλις τον Φεβρουάριο για αμαξοστάσια όπως της Ανθούσας, της Νέας Φιλαδέλφειας και του Ρέντη λήγουν ή έχουν ήδη λήξει, αφήνοντας εκ νέου εκτεθειμένο το σύστημα.

Με προϋπολογισμούς των 30.000 ευρώ ανά σύμβαση, η πρακτική των απευθείας αναθέσεων με κατεπείγουσες, πιεστικές διαδικασίες έχει καταστεί σχεδόν μόνιμη, με επίσημη αιτιολόγηση την προστασία της δημόσιας υγείας – μια ανάγκη που, όπως φαίνεται, δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί πλήρως.

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο για τον εξωτερικό εξωραϊσμό των λεωφορείων προχωρεί. Η άφιξη 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στο λιμάνι του Πειραιά σηματοδοτεί την ανανέωση του στόλου, ενώ η αλλαγή της εξωτερικής εικόνας φιλοδοξεί να συμπληρώσει τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών.

Ο διαγωνισμός

Στο πλαίσιο αυτό, ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ προχωρούν από κοινού στην υλοποίηση διαγωνιστικής διαδικασίας για το «νέο branding», με την υποστήριξη της εταιρείας HAST PRODUCTIONS ΙΚΕ, η οποία έναντι συνολικού ποσού 43.000 ευρώ θα αναπτύξει την ψηφιακή πλατφόρμα συμμετοχής στο έργο.

Συγκεκριμένα, η HAST PRODUCTIONS ΙΚΕ μέσω της δημιουργίας microsite ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα συμμετοχής των ενδιαφερομένων και να υποστηρίξει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, έναντι 30.000 ευρώ για την Αθήνα και 13.000 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη. Η πλατφόρμα θα φιλοξενεί τόσο τις υποβολές των designers όσο και τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή, η οποία τουλάχιστον για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί ότι θα προκύψει μέσα από δημόσια ψηφοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΟΣΕΘ αποφάσισε να δώσει ενεργό ρόλο στο κοινό. Η διαδικασία προβλέπει δύο φάσεις: αρχικά, η επιτροπή θα επιλέξει τις πέντε καλύτερες προτάσεις σχεδιαστών και στη συνέχεια οι πολίτες θα ψηφίσουν τη νικήτρια μέσω ειδικής πλατφόρμας, με δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της ψηφοφορίας. Δεν αποκλείεται αντίστοιχη διαδικασία να υιοθετηθεί και στην Αθήνα.

Πάντως, παρότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ενιαίας αισθητικής ταυτότητας για τις δύο πόλεις, αυτό θεωρείται δύσκολο, ιδιαίτερα εφόσον οι προτάσεις των δημιουργών αντλούν έμπνευση από τα τοπόσημα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αστικού κέντρου. Η πρωτοβουλία αυτή… μιμείται αντίστοιχο προηγούμενο, όπου το κοινό είχε επιλέξει το πορτοκαλί χρώμα για τους νέους συρμούς τραμ της Αθήνας, σε μια διαδικασία όπου η τελική απόφαση κρίθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

«Σφραγίδα» Τσεκλένη

Σημειώνεται ότι η σημερινή αισθητική των λεωφορείων της Αθήνας εξακολουθεί να φέρει τη «σφραγίδα» του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας Γιάννη Τσεκλένη, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 επεδίωξε να «χρωματίσει» την πόλη με μοτίβα εμπνευσμένα από το ελληνικό τοπίο: το μπλε της θάλασσας, το κίτρινο του ήλιου και το λευκό της χώρας. Η φιλοσοφία του επεκτάθηκε και στο εσωτερικό των οχημάτων (καθίσματα κ.λπ.), επιχειρώντας να δημιουργήσει μια πιο φιλική και ευχάριστη εμπειρία για τους επιβάτες.

Η ανάγκη για ανανέωση της εικόνας των αστικών λεωφορείων, σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), θεωρείται δεδομένη. Το ερώτημα, ωστόσο, που παραμένει είναι κατά πόσο η αισθητική αναβάθμιση θα συνοδευτεί και από ουσιαστικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα των μετακινήσεων – από την καθαριότητα μέχρι τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών και κυρίως των δρομολογίων.

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Σύνταξη
Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Σύνταξη
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Σύνταξη
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

