Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15 Απριλίου 2026, 06:17

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

ΚείμενοΒασίλης Ρίζος
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Τεράστια απόσταση υπάρχει ανάμεσα στην ειδυλλιακή εικόνα που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ο Μακάριος Λαζαρίδης για τις σπουδές του και στην πραγματικότητα που είχαν αποκαλύψει σε ανύποπτο χρόνο δημοσιεύματα στον Τύπο για την υπόθεση του «κολλεγίου» που κατέληξε στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Και οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ: η έρευνα στην επαγγελματική προϋπηρεσία του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, έκρυβε μία ακόμη έκπληξη και συγκεκριμένα έναν δεύτερο διορισμό στο Δημόσιο, πέντε χρόνια μετά τον πρώτο, σε θέση που επίσης απαιτούσε πτυχίο Πανεπιστημίου, προσόν που ο κ. Λαζαρίδης και πάλι κάλυψε με επίδειξη του πτυχίου του «κολλεγίου».

Πτυχίο από «μαϊμού» κολλέγιο

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις του (στο Open) ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάζει το «College of the Southeastern Europe» ως ένα αυστηρό, κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα. «Σε αυτά τα κολλέγια δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο από όσους κράζουν», είπε, προσθέτοντας πως «από εκεί αποφοίτησαν πολλοί που διαπρέπουν. Με το πτυχίο αυτό έκαναν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό».

Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο ίδιος δεν αρνήθηκε, ότι το συγκεκριμένο «πτυχίο» που παρουσίασε δεν αποτελούσε επαρκές τυπικό προσόν για τον διορισμό του το 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ως «Ειδικός Επιστήμονας».

Αμφισβητούνται, ωστόσο, και οι ισχυρισμοί του για την ακαδημαϊκή βαρύτητα του Bachelor of Arts που παρουσίασε. Το οποίο είναι ένας γενικός τίτλος σπουδών αλλά, παραδόξως, δεν αναγράφει από κάτω την ειδικότητα για την οποία το έλαβε.

Η αποκάλυψη ενός σκανδάλου

Σε ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας πέρσι το καλοκαίρι, αποκαλύφθηκε ότι ο φορέας, ο οποίος σχετίζεται με το συγκεκριμένο κολλέγιο και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε με την ονομασία «American University of Athens», δεν διέθετε καμία απολύτως άδεια από το υπουργείο Παιδείας για την απονομή ακαδημαϊκών πτυχίων, αλλά δεν δικαιούταν να δίνει ούτε καν απλές βεβαιώσεις παρακολούθησης. Στην πραγματικότητα, λειτουργούσε απλώς ως «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών».

Εις βάρος του φορέα και των νόμιμων εκπροσώπων του, εκκρεμεί αγωγή από οχτώ σπουδαστές που καταγγέλλουν πως παραπλανήθηκαν και κατέβαλαν ένα σημαντικό ποσό σε δίδακτρα για να λάβουν πτυχίο και μεταπτυχιακό ισότιμο και επαγγελματικά ισοδύναμο των ελληνικών Πανεπιστημίων με στόχο την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.

Οι αγωγές αφορούν τις εταιρίες «SOUTHEASTERN RESEARCH INNOVATION AND EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΙΚΕ «AUA TRAINING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δύο συγγενικά φυσικά πρόσωπα, τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας και τον αντιπρόεδρό της και διαχειριστή της ΙΚΕ.

Η εξήγηση για τις δύο νομικές μορφές που σχετίζονται με το ίδρυμα, εξηγούνται από το ιστορικό της υπόθεσης και τις αλλαγές στη «μαρκίζα». Το «College of the Southeastern Europe» ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την ονομασία American University of Athens (AUA) σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (γύρω στο 1995) χωρίς καμία απολύτως ακαδημαϊκή αναβάθμιση βάσει του ελληνικού νόμου.

Το ότι πρόκειται για την ίδια ακριβώς επιχείρηση φαίνεται και από τα πρόσωπα της διοίκησης, αλλά και από το γεγονός ότι στην αναζήτηση του «ιστορικού» του ιστότοπου του κολλεγίου Southeastern φαίνεται η αλλαγή της ονομασίας του σε AUA.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το 1991 (ένα χρόνο πριν την αποφοίτηση Λαζαρίδη) είχε συστήσει εταιρία στην πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ (γνωστή για το εξαιρετικά χαλαρό και ευέλικτο νομικό πλαίσιο σύστασης εταιριών) προκειμένου να υιοθετήσει τον τίτλο «University». Στην Ελλάδα, ωστόσο, τυπικά, παρέμενε αυστηρά ένα Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο νομικά δεν είχε καμία άδεια να απονέμει ακαδημαϊκά πτυχία ή τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μιλάμε καθαρά για ένα «τρικ» του μάρκετινγκ αφού ως «πανεπιστήμιο» πια προσέλκυε φοιτητές υποσχόμενο πτυχία (Bachelor) και μεταπτυχιακά (Master) που θα είναι ισότιμα με τα ελληνικά ΑΕΙ ή θα προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα.

Έσκασε η «φούσκα»

Η φούσκα έσκασε όταν απόφοιτοι του AUA επιχείρησαν να ζητήσουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το κράτος κι ανακάλυψαν πως θεωρούνταν απόφοιτοι Λυκείου.

Οι εξαπατημένοι φοιτητές, αλλά και φορείς όπως ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, απευθύνθηκαν στη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ αυτεπάγγελτη έρευνα είχε κάνει και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Τόσο το Υπουργείο, όσο και η ανεξάρτητη Αρχή, εξέδωσαν ανακοινώσεις το καλοκαίρι του 2010 όπου ξεκαθάριζαν πως το «American University of Athens» (η μετονομασία και μετενσαρκωση του κολλεγίου) δεν αποτελεί «ακαδημαϊκά και επαγγελματικά αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα» κι η χρήση του όρου πανεπιστήμιο είναι «καταφανώς ψευδής και παραπλανητικός».

Λίγο μετά την έκδοση αυτών των πορισμάτων, το Υπουργείο ζήτησε να «σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις του φορέα και να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιγραφές από το American University of Athens, καθώς το ίδρυμα αυτό κατά δήλωση του δεν έχει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ως ΚΕΜΕ (Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης), ούτε έχει υποβάλλει αίτηση για την έκδοση τους και επιπλέον προβάλλεται παρανόμως ως «Πανεπιστήμιο» στις καταχωρήσεις του.

Δυστυχώς, η επιχείρηση συνέχισε ακάθεκτη για αρκετά χρόνια ακόμη, αλλάζοντας νομική μορφή, γεγονός που ανάγκασε πρώην φοιτητές να στραφούν με αγωγές στα αστικά δικαστήρια εναντίον της διοίκησης, διεκδικώντας την επιστροφή των διδάκτρων τους και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη.

Επομένως, εδώ, προκύπτει κι ένα επιπλέον ηθικό ζήτημα. Έχουμε, καταρχάς, το γεγονός ότι ο Λαζαρίδης χρησιμοποίησε ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών για να προσληφθεί το 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ως «Ειδικός Επιστήμονας». Κι έχουμε και το επιπλέον θέμα ότι, αντί να δεχτεί την κριτική που του γίνεται, εμφανίζεται επιτιθέμενος και κραδαίνοντας ως σοβαρό χαρτί το πτυχίο ενός κολλεγίου που «σφραγίστηκε» αφού δεν είχε κανένα νομικό ή ακαδημαϊκό αντίκρισμα στη χώρα μας.

Ενας ακόμη διορισμός του Λαζαρίδη

Βεβαίως μπορεί να το υπερασπίζεται με πάθος γιατί του εξασφάλισε λαμπρή πορεία στο Δημόσιο, σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Ο πρώτος διορισμός ήταν το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας, θέση για την οποία απαιτείται αναγνωρισμένος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, που ο Λαζαρίδης δεν διαθέτει.

Πέντε χρόνια μετά από εκείνο τον επίμαχο διορισμό, το 2013, ο Λαζαρίδης, που εξακολουθούσε να μην διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, διορίστηκε «σε θέση ειδικού συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας».

Το ΦΕΚ του διορισμού του (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1307) καθιστούσε ξεκάθαρο πως είχε προσληφθεί στο γραφείο της τότε Γενικής Γραμματέως, Βασιλικής Κόλλια, με την επισήμανση πως «ο ειδικός σύμβουλος με Βαθμό Β΄ και με τις αποδοχές του Β’ Βαθμού της ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) κατηγορίας θα ασχολείται με θέματα που θα του ανατίθενται κάθε φορά από τη Γενική Γραμματεία».

Σύναψε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μάλιστα με την ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΑ. Την απόφαση υπέγραψε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χαράλαμπος Αθανασίου.

Το ΦΕΚ του δεύτερου διορισμού του Μακάριου Λαζαρίδη

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1994, τον οποίο επικαλέστηκε ο ίδιος ο Λαζαρίδης στις δηλώσεις του για τους διορισμούς του, εξηγεί για την παραπάνω βαθμίδα ότι «το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου» (άρθρο 33).

Ενώ σε άλλο σημείο (άρθρο 19) σημειώνεται ότι «προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών, προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συμπίπτει και ο αριθμός των τέκνων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αν συμπίπτει ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υποψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, δηλαδή, και το 2013 διορίστηκε και μισθοδοτήθηκε ως Β βαθμίδα ΠΕ, δηλαδή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αν και δεν είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, ούτε διαθέτει ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

World
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη – Το θράσος, το ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται
Σφοδρά πυρά 14.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Μητσοτάκη – Το θράσος, το ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται

«Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας πυρά για τη μη απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα - Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση, «γαλάζιες» γκρίνιες και αστάθεια

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της «αριστείας» θα δώσει συγχωροχάρτι για τις «υπηρεσίες» του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της «αριστείας» θα δώσει συγχωροχάρτι για τις «υπηρεσίες» του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Ελλάδα 15.04.26

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Σύνταξη
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Μinaudière 15.04.26

Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων - Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Σύνταξη
Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γεώργιος Μαζιάς
Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι πρώτοι boomers γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία - Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Καλλιεργούσαν για χρόνια σιτηρά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Σύνταξη
Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Σύνταξη
Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

