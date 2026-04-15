Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Τεράστια απόσταση υπάρχει ανάμεσα στην ειδυλλιακή εικόνα που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ο Μακάριος Λαζαρίδης για τις σπουδές του και στην πραγματικότητα που είχαν αποκαλύψει σε ανύποπτο χρόνο δημοσιεύματα στον Τύπο για την υπόθεση του «κολλεγίου» που κατέληξε στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Και οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ: η έρευνα στην επαγγελματική προϋπηρεσία του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, έκρυβε μία ακόμη έκπληξη και συγκεκριμένα έναν δεύτερο διορισμό στο Δημόσιο, πέντε χρόνια μετά τον πρώτο, σε θέση που επίσης απαιτούσε πτυχίο Πανεπιστημίου, προσόν που ο κ. Λαζαρίδης και πάλι κάλυψε με επίδειξη του πτυχίου του «κολλεγίου».

Πτυχίο από «μαϊμού» κολλέγιο

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις του (στο Open) ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάζει το «College of the Southeastern Europe» ως ένα αυστηρό, κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα. «Σε αυτά τα κολλέγια δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο από όσους κράζουν», είπε, προσθέτοντας πως «από εκεί αποφοίτησαν πολλοί που διαπρέπουν. Με το πτυχίο αυτό έκαναν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό».

Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο ίδιος δεν αρνήθηκε, ότι το συγκεκριμένο «πτυχίο» που παρουσίασε δεν αποτελούσε επαρκές τυπικό προσόν για τον διορισμό του το 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ως «Ειδικός Επιστήμονας».

Αμφισβητούνται, ωστόσο, και οι ισχυρισμοί του για την ακαδημαϊκή βαρύτητα του Bachelor of Arts που παρουσίασε. Το οποίο είναι ένας γενικός τίτλος σπουδών αλλά, παραδόξως, δεν αναγράφει από κάτω την ειδικότητα για την οποία το έλαβε.

Η αποκάλυψη ενός σκανδάλου

Σε ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας πέρσι το καλοκαίρι, αποκαλύφθηκε ότι ο φορέας, ο οποίος σχετίζεται με το συγκεκριμένο κολλέγιο και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε με την ονομασία «American University of Athens», δεν διέθετε καμία απολύτως άδεια από το υπουργείο Παιδείας για την απονομή ακαδημαϊκών πτυχίων, αλλά δεν δικαιούταν να δίνει ούτε καν απλές βεβαιώσεις παρακολούθησης. Στην πραγματικότητα, λειτουργούσε απλώς ως «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών».

Εις βάρος του φορέα και των νόμιμων εκπροσώπων του, εκκρεμεί αγωγή από οχτώ σπουδαστές που καταγγέλλουν πως παραπλανήθηκαν και κατέβαλαν ένα σημαντικό ποσό σε δίδακτρα για να λάβουν πτυχίο και μεταπτυχιακό ισότιμο και επαγγελματικά ισοδύναμο των ελληνικών Πανεπιστημίων με στόχο την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.

Οι αγωγές αφορούν τις εταιρίες «SOUTHEASTERN RESEARCH INNOVATION AND EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΙΚΕ «AUA TRAINING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δύο συγγενικά φυσικά πρόσωπα, τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας και τον αντιπρόεδρό της και διαχειριστή της ΙΚΕ.

Η εξήγηση για τις δύο νομικές μορφές που σχετίζονται με το ίδρυμα, εξηγούνται από το ιστορικό της υπόθεσης και τις αλλαγές στη «μαρκίζα». Το «College of the Southeastern Europe» ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την ονομασία American University of Athens (AUA) σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (γύρω στο 1995) χωρίς καμία απολύτως ακαδημαϊκή αναβάθμιση βάσει του ελληνικού νόμου.

Το ότι πρόκειται για την ίδια ακριβώς επιχείρηση φαίνεται και από τα πρόσωπα της διοίκησης, αλλά και από το γεγονός ότι στην αναζήτηση του «ιστορικού» του ιστότοπου του κολλεγίου Southeastern φαίνεται η αλλαγή της ονομασίας του σε AUA.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το 1991 (ένα χρόνο πριν την αποφοίτηση Λαζαρίδη) είχε συστήσει εταιρία στην πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ (γνωστή για το εξαιρετικά χαλαρό και ευέλικτο νομικό πλαίσιο σύστασης εταιριών) προκειμένου να υιοθετήσει τον τίτλο «University». Στην Ελλάδα, ωστόσο, τυπικά, παρέμενε αυστηρά ένα Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο νομικά δεν είχε καμία άδεια να απονέμει ακαδημαϊκά πτυχία ή τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μιλάμε καθαρά για ένα «τρικ» του μάρκετινγκ αφού ως «πανεπιστήμιο» πια προσέλκυε φοιτητές υποσχόμενο πτυχία (Bachelor) και μεταπτυχιακά (Master) που θα είναι ισότιμα με τα ελληνικά ΑΕΙ ή θα προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα.

Έσκασε η «φούσκα»

Η φούσκα έσκασε όταν απόφοιτοι του AUA επιχείρησαν να ζητήσουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το κράτος κι ανακάλυψαν πως θεωρούνταν απόφοιτοι Λυκείου.

Οι εξαπατημένοι φοιτητές, αλλά και φορείς όπως ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, απευθύνθηκαν στη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ αυτεπάγγελτη έρευνα είχε κάνει και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Τόσο το Υπουργείο, όσο και η ανεξάρτητη Αρχή, εξέδωσαν ανακοινώσεις το καλοκαίρι του 2010 όπου ξεκαθάριζαν πως το «American University of Athens» (η μετονομασία και μετενσαρκωση του κολλεγίου) δεν αποτελεί «ακαδημαϊκά και επαγγελματικά αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα» κι η χρήση του όρου πανεπιστήμιο είναι «καταφανώς ψευδής και παραπλανητικός».

Λίγο μετά την έκδοση αυτών των πορισμάτων, το Υπουργείο ζήτησε να «σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις του φορέα και να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιγραφές από το American University of Athens, καθώς το ίδρυμα αυτό κατά δήλωση του δεν έχει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ως ΚΕΜΕ (Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης), ούτε έχει υποβάλλει αίτηση για την έκδοση τους και επιπλέον προβάλλεται παρανόμως ως «Πανεπιστήμιο» στις καταχωρήσεις του.

Δυστυχώς, η επιχείρηση συνέχισε ακάθεκτη για αρκετά χρόνια ακόμη, αλλάζοντας νομική μορφή, γεγονός που ανάγκασε πρώην φοιτητές να στραφούν με αγωγές στα αστικά δικαστήρια εναντίον της διοίκησης, διεκδικώντας την επιστροφή των διδάκτρων τους και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη.

Επομένως, εδώ, προκύπτει κι ένα επιπλέον ηθικό ζήτημα. Έχουμε, καταρχάς, το γεγονός ότι ο Λαζαρίδης χρησιμοποίησε ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών για να προσληφθεί το 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ως «Ειδικός Επιστήμονας». Κι έχουμε και το επιπλέον θέμα ότι, αντί να δεχτεί την κριτική που του γίνεται, εμφανίζεται επιτιθέμενος και κραδαίνοντας ως σοβαρό χαρτί το πτυχίο ενός κολλεγίου που «σφραγίστηκε» αφού δεν είχε κανένα νομικό ή ακαδημαϊκό αντίκρισμα στη χώρα μας.

Ενας ακόμη διορισμός του Λαζαρίδη

Βεβαίως μπορεί να το υπερασπίζεται με πάθος γιατί του εξασφάλισε λαμπρή πορεία στο Δημόσιο, σε θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Ο πρώτος διορισμός ήταν το 2007 σε θέση Ειδικού Επιστήμονα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας, θέση για την οποία απαιτείται αναγνωρισμένος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, που ο Λαζαρίδης δεν διαθέτει.

Πέντε χρόνια μετά από εκείνο τον επίμαχο διορισμό, το 2013, ο Λαζαρίδης, που εξακολουθούσε να μην διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, διορίστηκε «σε θέση ειδικού συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας».

Το ΦΕΚ του διορισμού του (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1307) καθιστούσε ξεκάθαρο πως είχε προσληφθεί στο γραφείο της τότε Γενικής Γραμματέως, Βασιλικής Κόλλια, με την επισήμανση πως «ο ειδικός σύμβουλος με Βαθμό Β΄ και με τις αποδοχές του Β’ Βαθμού της ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) κατηγορίας θα ασχολείται με θέματα που θα του ανατίθενται κάθε φορά από τη Γενική Γραμματεία».

Σύναψε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μάλιστα με την ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΑ. Την απόφαση υπέγραψε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χαράλαμπος Αθανασίου.

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1994, τον οποίο επικαλέστηκε ο ίδιος ο Λαζαρίδης στις δηλώσεις του για τους διορισμούς του, εξηγεί για την παραπάνω βαθμίδα ότι «το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου» (άρθρο 33).

Ενώ σε άλλο σημείο (άρθρο 19) σημειώνεται ότι «προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών, προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και ούτω καθεξής. Αν συμπίπτει και ο αριθμός των τέκνων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία. Αν συμπίπτει ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσεως του τίτλου σπουδών και οι υποψήφιοι δεν έχουν τέκνα, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, δηλαδή, και το 2013 διορίστηκε και μισθοδοτήθηκε ως Β βαθμίδα ΠΕ, δηλαδή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αν και δεν είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, ούτε διαθέτει ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.