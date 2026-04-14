Νορβηγία: 14χρονος έκλεψε λεωφορείο και το οδήγησε 200 χιλιόμετρα φτάνοντας στη Σουηδία
Το λεωφορείο εντοπίστηκε στη γειτονική χώρα με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας.
Ένας 14χρονος έκλεψε ένα λεωφορείο από μια νορβηγική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών και το οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική αστυνομία.
Η εταιρεία ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς σήμερα το πρωί μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή και εντόπισε το όχημα στη γειτονική χώρα με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας.
Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον έφηβο κοντά στη νοτιοδυτική σουηδική πόλη Γκέτεμποργκ.
Νορβηγοί αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας νέων είναι καθ’ οδόν για να τον παραλάβουν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρο του εφήβου.
Ο αστυνομικός που διεξήγαγε την έρευνα, ο Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος έκανε μόνος του το ταξίδι, αφού έκλεψε το λεωφορείο στο Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.
Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ούτε υπήρξαν αναφορές για απερίσκεπτη ή ύποπτη οδήγηση.
Σε ένα παρόμοιο πρόσφατο συμβάν στη Γερμανία, ένας 15χρονος έκλεψε ένα λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά.
