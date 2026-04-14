Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα στον Τύπο στον Λευκό Οίκο πως οι ΗΠΑ μπορεί να «περάσουν από την Κούβα», αφού πρώτα «τελειώσουν» με το Ιράν, συνεχίζοντας τις απειλές στη νήσο της Καραϊβικής, στην οποία η κυβέρνησή του έχει επιβάλει πετρελαϊκό αποκλεισμό.
Υποστήριξε πως αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από την Κούβα υφίστανται «κάκιστη μεταχείριση» από τις αρχές και ότι συγγενείς τους έχουν σκοτωθεί ή ξυλοκοπηθεί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Επανέλαβε ακόμη πως η Κούβα είναι «αποτυχημένο κράτος» διότι κατ’ αυτόν την «κυβερνούσε φρικτά για πολλά χρόνια» η επαναστατική κυβέρνηση του Φιδέλ Κάστρο.
Από την άλλη ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε εκ νέου χθες την Ουάσιγκτον να μην κλιμακώσει τη διένεξη ανάμεσα στις δυο χώρες σε στρατιωτική αναμέτρηση. Η νήσος δεν θέλει πόλεμο, τόνισε, αλλά αν η άλλη πλευρά το επιλέξει «θα γίνει μάχη».
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε.
Επανήλθε μολονότι τον περασμένο μήνα επιβεβαιώθηκε από την Αβάνα ότι έχουν αρχίσει να διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον με σκοπό να αποκλιμακωθεί η ένταση.
