Ανησυχία για την Κούβα – Το νέο σχέδιο του ΟΗΕ για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών

Ο συντονιστής του ΟΗΕ στην Κούβα, Φρανσίσκο Πιτσόν, παρουσίασε ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, επισημαίνοντας ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών προχώρησε σε «αναδιαρθρωμένο σχέδιο δράσης» λόγω της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών του τυφώνα Μελίσσα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα μεταφέρει ο ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα

Όπως ανέφερε, «δεν πρόκειται για μια συμβατική έκτακτη ανάγκη», καθώς η ενεργειακή κρίση έχει «συστημικό και αυξημένο ανθρωπιστικό αντίκτυπο», επηρεάζοντας την υγεία, την ύδρευση, την αποχέτευση, τα διατροφικά συστήματα, την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες.

Νέο σχέδιο για την Κούβα

Το νέο σχέδιο στοχεύει στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών για δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε 63 δήμους και 8 επαρχίες, με έμφαση στην εξασφάλιση καυσίμων και εναλλακτικών ενεργειακών λύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσόν, «η πρόσβαση σε καύσιμα παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας του σχεδίου», ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και η πρόσφατη αποστολή ρωσικού πετρελαίου προσφέρει μόνο «προσωρινή ανακούφιση» και «δεν αντιμετωπίζει τον δομικό χαρακτήρα του αποκλεισμού».

Έξι βασικοί τομείς

Ο σχεδιασμός προβλέπει έξι βασικούς τομείς: εφοδιαστική υποστήριξη, υγεία, ύδρευση και υγιεινή, επισιτιστική ασφάλεια, στέγαση και προστασία, καθώς και εκπαίδευση. Κεντρικός άξονας η ανάπτυξη ενεργειακών εφεδρειών, όπως «ηλιακά συστήματα άρδευσης», «ηλιακά πάνελ για νοσοκομεία και σχολεία» και ενίσχυση των υποδομών άντλησης νερού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου απαιτούνται 94,1 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία έχουν εξασφαλισθεί μέχρι στιγμής 26,2 εκατομμύρια, αφήνοντας χρηματοδοτικό κενό περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, σημείωσε ότι μόνο τον Μάρτιο σημειώθηκαν «τρεις αποσυνδέσεις του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτροδότησης», ενώ ένα εκατομμύριο άνθρωποι εξαρτώνται από υδροφόρες λόγω ελλείψεων καυσίμων, με κύκλους διανομής νερού που σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνουν τις 30 ημέρες.