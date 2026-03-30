Ρωσία: Έστειλε πετρελαιοφόρο με 100.000 τόνους αργού πετρελαίου στην Κούβα

Το πετρελαιοφόρο Anatoly Kolodkin, που μεταφέρει ανθρωπιστικό φορτίο 100.000 τόνων αργού πετρελαίου, έστειλε η Ρωσία στην Κούβα, όπως μετέδωσε την Δευτέρα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών της Μόσχας.

Το Interfax μετέδωσε ότι το πλοίο έφτασε στην Κούβα και αναμένεται να ξεφορτώσει στο λιμάνι Ματάνσας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων της ναυσιπλοΐας LSEG, το πλοίο που έστειλε η Ρωσία στο νησί κινείται κατά μήκος της βόρειας ακτής της Κούβας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέκρουσε πρύμναν χθες, Κυριακή, όσον αφορά τον αποκλεισμό των αποστολών πετρελαϊκών φορτίων στο νησί, λέγοντας ότι «δεν έχει πρόβλημα» να στείλει οποιαδήποτε χώρα αργό πετρέλαιο.

Διακοπές ηλεκτροδότησης στην Κούβα μετά το «εμπάργκο» Τραμπ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η Κούβα χρειάζεται εισαγόμενο πετρέλαιο για να παράγει ενέργεια και να αποφύγει περαιτέρω διακοπές της ηλεκτροδότησης, ενώ οι πωλήσεις βενζίνης συνεχίζουν να γίνονται με δελτίο.

Οι ΗΠΑ διέκοψαν τις εξαγωγές πετρελαίου από την Βενεζουέλα στην Κούβα, αφού ανέτρεψαν, στις 3 Ιανουαρίου, τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο, και ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στείλει αργό πετρέλαιο στην Κούβα.

Το Μεξικό, ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας μαζί με την Βενεζουέλα, σταμάτησε τότε τις αποστολές. Ως εκ τούτου, η Κούβα δεν έχει υποδεχθεί εδώ και τρεις μήνες κανένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με αποτέλεσμα να ενταθεί η ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε σειρά εκτεταμένων διακοπών της ηλεκτροδότησης στη χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Κουβανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε πως η κρίση έχει αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου για τους καρκινοπαθείς, ιδιαίτερα για τα παιδιά.