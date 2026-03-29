Κούβα: Δύο ιστιοφόρα που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν στην Αβάνα
Δύο πλοία τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα και είχαν χαθεί, βρέθηκαν, ρυμουλκήθηκαν και πλέον έφτασαν στην Αβάνα.
Δύο ιστιοφόρα που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα έφθασαν σήμερα στην Αβάνα έπειτα από ένα ταξίδι μιας εβδομάδας από το Μεξικό, κατά τη διάρκεια του οποίου χάθηκε η επικοινωνία με τα πληρώματα, γεγονός που οδήγησε σε μια επιχείρηση έρευνας.
Το “Friend Ship” και το “Tiger Moth”, τα οποία είχαν εξαφανιστεί μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου με εννέα επιβαίνοντες, εθεάθησαν να πλέουν στ’ ανοικτά της πρωτεύουσας με κατεύθυνση το λιμάνι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, τον οποίον επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
🇨🇺🚢 Así arribaron en Cuba los barcos ‘perdidos’ en el Caribe
Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar, informó la @SEMAR_mx. Se reporta que van nueve tripulantes en ambos… pic.twitter.com/kAKVgCPgg1
— Político Latam (@Politico_latam) March 28, 2026
Tα πλοία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα
Τα πλοία αυτά μεταφέρουν τα τελευταία φορτία της νηοπομπής “Nuestra America” (Η Αμερική μας), μιας διεθνούς ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας που παραδίδει βοήθεια στην Κούβα, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στις εισαγωγές πετρελαίου επιδεινώνει την ενεργειακή και οικονομική κρίση στο νησί.
Έτσι έφτασαν στην Κούβα τα «χαμένα» σκάφη της Καραϊβικής
Τα σκάφη τύπου καταμαράν «Friendship» και «Tigermoth» έφτασαν και αγκυροβόλησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αβάνας, στην Κούβα, μετά τον εντοπισμό τους στη θάλασσα.
Διατηρήθηκε η παρακολούθηση και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή άφιξή τους στο λιμάνι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και στα δύο ιστιοφόρα επιβαίνουν εννέα μέλη πληρώματος.
Así localizó @Marina las dos embarcaciones tipo catamarán identificadas como “Friendship” y “Tiger Moth”, con un total de nueve tripulantes de distintas nacionalidades quienes zarparon el pasado 20 de marzo transportando ayuda humanitaria de Quintana Roo a #Cuba y se perdió… pic.twitter.com/UuANEEV1cW
— Código Bajío (@CodigoBajio) March 28, 2026
