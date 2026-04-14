Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά

Είναι κατήφορος χωρίς τέλος. Εκεί που με τον Λανουά νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα, τελικά διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε δει τίποτα. Απλά, οι διαρροές ορισμών, μια εβδομάδα νωρίτερα, για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός που γίνονται την Κυριακή 19 Απριλίου είναι η κορυφή του παγόβουνου. Για την ιστορία διέρρευσε και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δεν διέψευσε ότι για τα προαναφερόμενα ματς επέλεξε τον Σλοβάκο Κρούζλιακ και τον Σλοβένο Βίντσιτς που μπορεί και να αλλάξει, για να μην γίνει ρεζίλι.

Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λανουά εκτίθεται. Προσοχή: Δεν λέμε ότι τα διαρρέει ο ίδιος, όμως ευθύνεται και έπρεπε να φροντίσει να σταματήσει η επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας καθώς περί αυτής πρόκειται. Είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών». Και ο Λανουά είναι ο μόνος που ήξερε αν ισχύουν όλα αυτά…

Ο Λανουά δεν μπήκε στον κόπο να διαψεύσει τίποτα από τα παραπάνω, παρά τον σάλο που προκλήθηκε. Με συνέπεια να δημιουργηθεί διαιτητικό κλίμα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων και κατά άλλων. Ναι, τέτοια κατεύθυνση είχε «η θέση της ΚΕΔ» που δεν ήταν για όλες τις φάσεις αλλά για αυτές που «βόλευαν» όπως και «οι τιμωρίες διαιτητών» που δεν ήταν για όλους τους ρέφερι αλλά για λάθη υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων.

Έτσι και οι διαιτητές, εκτός από τους παράγοντες και τους φιλάθλους, γινόταν …θύματα προπαγάνδας. Παράλληλα, οι ρέφερι μάθαιναν για τιμωρίες τους από τα ΜΜΕ καθώς η ΚΕΔ τους έκανε παρατηρήσεις στην ιδιαίτερη ανάλυση των φάσεων που είχε με τον καθέναν χωριστά, χωρίς όμως να τους ανακοινώνει αν θα τιμωρηθούν.

Κι όμως η ΚΕΔ έκοψε την τηλεκριτική αλλά και τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις των διαιτητών για να μην υπάρχουν διαρροές. Οι τηλεδιασκέψεις απέκτησαν «ιδιωτικό χαρακτήρα», μόνο μεταξύ της ΚΕΔ και του διαιτητή, με την προειδοποίηση ότι ο ρέφερι θα έβγαινε εκτός πινάκων, αν μαθαίνονταν κάτι. Παρόλα αυτά η ΚΕΔ δεν μπήκε στον κόπο να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει όσα έβγαιναν, επαναλαμβάνουμε επιλεκτικά, στη δημοσιότητα.

Για αυτό και βρέθηκε εκτεθειμένη, ειδικότερα ο Λανουά βρέθηκε εκτεθειμένος, με το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Με διαρροή ορισμών που δεν διαψεύστηκαν.