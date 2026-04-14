Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες

Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζεται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα προκαλώντας απίστευτες καταστροφές.

Παράλληλα έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ακόμα και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που είχαν συγκεντρώσει μαθητές για την εκδρομή τους.

Εικόνες καταστροφής

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες έκλεψαν 8.000 ευρώ από το γραφείο του Διευθυντή και 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές από άλλα γραφεία.

Παράλληλα άδειασαν 20 πυροσβεστήρες και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές με μπογιές ενώ βανδάλισαν πόρτες και τοίχους.

«Μήνυμα μίσους»

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου έκανε την ακόλουθη ανάρτηση

«Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης.

Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους.

Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από «γνωστούς-αγνώστους».

Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς:

Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών.

Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία.

Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.

Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και – εφόσον είναι ανήλικοι – στους γονείς ή κηδεμόνες τους».

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε στο Orange Press Agency η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.



