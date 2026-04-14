Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα

Συνεχίζεται και σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε τμήματα των εθνικών οδών.

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, ωστόσο καταγράφεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και της Μεταμόρφωσης, τόσο λόγω της επιστροφής όσο και δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες.

Την ίδια στιγμή, στην Αθηνών – Κορίνθου η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη από τις ουρές της Δευτέρας του Πάσχα. Πάρα ταύτα, υπάρχουν καθυστερήσεις στα Ίσθμια, την Κινέτα, τα Μέγαρα, τα διόδια Ελευσίνας, καθώς και σε Ασπρόπυργο και Χαϊδάρι.

Δείτε βίντεο:



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 06:00 της Δευτέρας 13 Απριλίου έως τις 18:00 είχαν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών – Κορίνθου και 32.972 μέσω της Αθηνών – Λαμίας.