Συνολικά 3.431 έλεγχοι διενεργήθηκαν σε οχήματα το τετραήμερο του Πάσχα στην Κρήτη και βεβαιώθηκαν 1.081 παραβάσεις.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα των εντατικών τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου αλλά και του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, από τις 10 έως τις 13 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο αυξημένων μετακινήσεων για τον εορτασμό του Πάσχα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός των ελέγχων ήταν η αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Για υπερβολική ταχύτητα οι περισσότερες παραβάσεις

Από τις παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι 138 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 40 οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 9 μη χρήση προστατευτικού κράνους, 7 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 15 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και 5 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Επίσης, 9 παραβάσεις αφορούσαν χρήση κινητού τηλεφώνου, 13 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 16 αντικανονικό προσπέρασμα, 47 αντικανονικούς ελιγμούς και 818 λοιπές παραβάσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων».