Δεν αλλάζει το φορμάτ της Euroleague – Παραμένουν 20 ομάδες
Η Euroleague συνεδρίασε και μία από τις αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σχετικά με τον αριθμό των ομάδων και το φορμάτ της διοργάνωσης.
Συνεδρίαση των μετόχων της Euroleague περιλάμβανε η ατζέντα της διοργάνωσης, με τους συλλόγους να συζητούν για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, παίρνοντας σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.
Μία από αυτές είχε να κάνει με τον αριθμό των ομάδων και το φορμάτ που θα υπάρξει για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Και όπως όλα δείχνουν δεν θα γίνει κάποια αλλαγή αφού θα παραμείνουν οι 20 σύλλογοι παρά τις σκέψεις που υπήρξαν για 22 ή ακόμα και 24, ενώ το φορμάτ θα είναι επίσης ίδιο με τις 38 αγωνιστικές.
Από εκεί και πέρα εκείνο που αναμένουμε είναι το τι θα συμβεί με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν που δεν είχαν δώσει απάντηση για το αν θα υπογράψουν δεκαετή συμβόλαια με τη λίγκα. Κάτι που πάντως είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσει ακόμα και σήμερα.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι όποιες αλλαγές υπάρξουν τόσο στο φορμάτ, όσο και στην αύξηση των ομάδων, θα λάβουν χώρα σε δύο σεζόν και όχι την επόμενη.
Η βαθμολογία της Euroleague μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής περιόδου
Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
- Δεν αλλάζει το φορμάτ της Euroleague – Παραμένουν 20 ομάδες
