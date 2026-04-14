Απαγόρευση μεταγραφών επιβλήθηκε στην Παρτιζάν

Μια οφειλή προς τον Κέβιν Πάντερ από την Παρτίζαν έχει οδηγήσει στην απαγόρευση μεταγραφών για τη σερβική ομάδα, κατόπιν απόφασης του BAT, στο οποίο προσέφυγε ο αθλητής.

Η Παρτίζαν δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει στην προσθήκη νέων παικτών στο ρόστερ της λόγω της τιμωρίας από τη FIBA. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Καλαθοσφαίρισης (BAT) της FIBA επιδίκασε από τον περασμένο Φεβρουάριο, στον νυν άσο της Μπαρτσελόνα, συνολικά το ποσό των 200.000 δολαρίων. Γι’ αυτό τον λόγο το BAT έβαλε την σερβική ομάδα στη λίστα των τιμωρημένων συλλόγων, στερώντας το δικαίωμα μεταγραφών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Mozzart Sport βάσει δικαστικών εγγράφων, ο μισθός του Πάντερ για τη σεζόν 2023-2024 ανερχόταν σε 2.350.000 δολάρια, ενώ παρότι είχε σε ισχύ συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, το καλοκαίρι του 2024 αποφάσισε να μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα.

Η Παρτίζαν ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν υπεύθυνη για την κάλυψη του «ετήσιου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων», ενός φόρου που εφαρμόζεται σε άτομα των οποίων τα συνολικά κέρδη υπερβαίνουν το τριπλάσιο του μέσου ετήσιου μισθού στη Σερβία.

Αναφέρεται επίσης ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η ομάδα κράτησε δύο πληρωμές συνολικού ύψους 305.000 δολαρίων, από τις οποίες αργότερα κατέβαλε στον Πάντερ το μισό ποσό.

Τελικά, ο Αμερικανός κέρδισε την υπόθεση και του επιδικάστηκαν επίσης ετήσιοι τόκοι 5%, μαζί με 20.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών εξόδων και εξόδων διαιτησίας.

Άμεση ήταν η απάντηση από την πλευρά της Παρτίζαν, η οποία υποστήριξε τα εξής: «Η Παρτίζαν είναι πλήρως ενημερωμένη για την υπόθεση. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αυτό ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνημένης διαδικασίας πληρωμής. Πρόκειται για θέμα φορολογίας του Κέβιν Πάντερ, στα οποία δεν θα υπεισέλθουμε.

Έχουμε ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας και, δεδομένου ότι ο σύλλογός μας προσφεύγει για πρώτη φορά εκεί, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση μας σχετικά με την απόφαση του BAT. Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Στο μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, καθώς και την άρση της απαγόρευσης».