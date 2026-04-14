Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή

Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο δράστες της δολοφονίας γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Το βίντεο έχει καταγράψει τους δύο ανήλικου 17 και 16 ετών, να τρέχουν από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος τραγουδιστής, Γιώργος Τσιτόγλου, ήταν καθοριστικό για τη σύλληψή τους σχετικά με τη δολοφονία.

Για ναρκωτικά

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει οι δράστες, ο τραγουδιστής τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης. Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο. Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται, ο ένας εκ των δύο φαίνεται να πετά το μαχαίρι, το οποίο ήταν το φονικό όπλο ώστε να το ξεφορτωθεί.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο νεαροί έχουν προφυλακιστεί ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, ο 16χρονος υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης.