Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων

Μεγάλο κύκλωμα κατάρτισης πλαστών εγγράφων και διακίνησης μεταναστών στην Αθήνα εξάρθρωσε η Αστυνομία

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και εντοπίστηκαν διαμερίσματα στην περιοχή της Αθήνας τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «άτυποι ξενώνες» (safehouse) και εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων

Σύμφωνα με την Αστυνομία εκτιμάται ότι από τον Ιανουάριο του 2026, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν πραγματοποιήσει ή επρόκειτο να πραγματοποιήσουν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών από και προς την Ελληνική επικράτεια, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος άνω του 1.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες είναι 4 αλλοδαπούς, ηλικίας 47, 40, 38 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, για διευκόλυνση εισόδου/εξόδου από το Ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας, για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, συνελήφθησαν 7 αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για παράνομη παραμονή στο Ελληνικό έδαφος.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι -4- συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και την κατάρτιση- διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν τις μεταφορές των αλλοδαπών αρχικά αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού σε κοντινές στην Ελλάδα χώρες και στη συνέχεια οι αλλοδαποί εισέρχονταν στην Ελληνική επικράτεια διασχίζοντας πεζή τα σύνορα.

Μόλις περνούσαν τα σύνορα, επιβιβάζονταν σε λεωφορεία Κ.Τ.Ε.Λ. με προορισμό την Αθήνα όπου με την άφιξή τους, τους παραλάμβανε ο 47χρονος, ο οποίος είχε και τον ρόλο του διακινητή και τους οδηγούσε σε «άτυπο ξενώνα» (safehouse) στην περιοχή του Μοσχάτου.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καταρτούσαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια και άδειες εισόδου-visa), τα οποία εν συνεχεία πωλούσαν στους διακινούμενους, για την διευκόλυνση εξόδου τους από τη χώρα μας και τη προώθησή τους, αεροπορικώς, σε ευρωπαϊκές χώρες.

Για την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων παραλάμβαναν ταχυδρομικά από χώρα του εξωτερικού, μέσω διεθνών ταχυδρομικών εταιριών, στελέχη και μήτρες διαβατηρίων και αδειών εισόδου-visa.

Για τη μεταφορά των αλλοδαπών (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και κατάρτιση πλαστών εγγράφων), τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν χρηματικό ποσό που κυμαίνεται μεταξύ -5.000- και -10.000- ευρώ ανά διακινούμενο.

Επιπρόσθετα, η εγκληματική ομάδα διέθετε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Από έρευνες σε οικίες των μελών όσο και στον «άτυπο ξενώνα» που εντοπίστηκε κατά την αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων αποτελούμενο από εκτυπωτές, πλαστικοποιητές, φορητούς υπολογιστές, μηχάνημα laser, μηχάνημα εντύπωσης σφραγίδων κ.α.,

-203- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα,

πλήθος μητρών και εξωφύλλων διαβατηρίων,

πλήθος αυτοκόλλητων αδειών εισόδου-visa,

πλήθος σφραγίδων εισόδου-εξόδου,

-106- ανοιγμένοι ταχυδρομικοί φάκελοι,

το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και

-18- κινητά τηλέφωνα.

Στο εσωτερικό του «άτυπου ξενώνα» εντοπίστηκαν -7- αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων.

Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο τέλεσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της EUROPOL και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής και ειδικότερα της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ηγείται η χώρα μας.

Επίσης αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής Δράσης 5.1. της Προτεραιότητας EMPACT-FII (Document Fraud), η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στην οποία θα αποσταλούν τα κατασχεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.