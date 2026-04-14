Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Αυτοδιοίκηση 14 Απριλίου 2026, 15:10

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα βρέθηκαν, τους προηγούμενους αιώνες, στην καρδιά του παραγωγικού ιστού της χώρας μας αλλά και διεθνώς, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Μετσόβου με αφορμή την συμμετοχή του σε μια πρωτοβουλία για την εκ νέου ανάδειξη τους.

Στο Μέτσοβο, τέτοια επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα.

Όπως προσθέτει η ανάρτηση: «Η εκβιομηχάνηση πολλών από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και η παγκοσμιοποίηση έθεσαν ισχυρά εμπόδια στα επαγγέλματα αυτά. Μπορεί σήμερα ένας βαρελάς ή μια υφάντρα να επιβιώσει μέσα στο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον; Μπορεί το προϊόν του να θεωρηθεί ανώτερο από το βιομηχανικό; Πώς θα καταφέρει να το προωθήσει στην αγορά;

Το ερευνητικό έργο MARKATO έρχεται να απαντήσει σε αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα που τίθενται από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θέλει να προτείνει λύσεις όσον αφορά τόσο στη διατήρηση αυτών των επαγγελμάτων στις νεότερες γενιές, αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους μέσα από νέες τεχνολογίες. Θα αναπτύξει διεξόδους για την προώθηση της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς με βιώσιμους όρους και με αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων».

Η μοναδική τοπική ταυτότητα

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα δεν είναι μια «τελειωμένη υπόθεση», αλλά μια μοναδική τοπική ταυτότητα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των χωριών της υπαίθρου, που μπορεί να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, επισημαίνει η ανάρτηση του Δήμου Μετσόβου και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η συνεργασία των παραγωγικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στις δραστηριότητες αυτές, δημιουργώντας αλυσίδες προστιθέμενης αξίας.

Στη λογική αυτή κινείται το έργο MARKATO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027, και περιλαμβάνει έξι εταίρους: το Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας (επικεφαλής εταίρος), το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, τον Δήμο Μετσόβου, τον Σύλλογο Creative Apulia Cluster, το Ίδρυμα Matera Basilicata 2019 και τον Δήμο Bisceglie.

Ο Δήμος Μετσόβου θα εκτελέσει το έργο με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για τους ανθρώπους που αγωνίζονται σκληρά να μην χαθεί η τέχνη τους».

*φωτογραφία αρχείου

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας
Αυτοδιοίκηση 08.04.26

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»
Euroleague 14.04.26

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Σε θανάτωση θα οδηγηθούν 80 από τους διαβόητους «ιπποπόταμους του Εσκομπάρ» στην Κολομβία
Περιβάλλον 14.04.26

O βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ εισήγαγε τέσσερις ιπποτάμους για το ράντσο του τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο πληθυσμός φτάνει τα 200 ζώα.

Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Χάρτες 14.04.26

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Χυδαιότητες με φτηνό σόου από τη Λατινοπούλου – Άρχισε να βιντεοσκοπεί δημοσιογράφους για να επιτεθεί στην Κωνσταντοπούλου
Trash 14.04.26

Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα παράγει -όπως λέει η νεολαία στη γλώσσα των social media- trash περιεχόμενο. Η γνωστή για την ακροδεξιά ρητορική κ. Λατινοπούλου αναπαριστά συμπεριφορά που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει στην κ. Κωνσταντοπούλου

Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Ποδοσφαιριστής στην Παραγουάη έγινε… Βουτσάς και έβαλε γκολ με το πρόσωπο (vids)
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Μια από τις φάσεις της χρονιάς εκτυλίχθηκε σε ματς στην Παραγουάη, όταν ποδοσφαιριστής σκόραρε κατά λάθος με το πρόσωπο μετά από διώξιμο αντιπάλου, σαν άλλος... Κώστας Βουτσάς!

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
«Βαρετός» 14.04.26

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
«Χυδαίες επιθέσεις» 14.04.26

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

