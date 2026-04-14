Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα βρέθηκαν, τους προηγούμενους αιώνες, στην καρδιά του παραγωγικού ιστού της χώρας μας αλλά και διεθνώς, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Μετσόβου με αφορμή την συμμετοχή του σε μια πρωτοβουλία για την εκ νέου ανάδειξη τους.

Στο Μέτσοβο, τέτοια επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα.

Όπως προσθέτει η ανάρτηση: «Η εκβιομηχάνηση πολλών από αυτές τις δραστηριότητες αλλά και η παγκοσμιοποίηση έθεσαν ισχυρά εμπόδια στα επαγγέλματα αυτά. Μπορεί σήμερα ένας βαρελάς ή μια υφάντρα να επιβιώσει μέσα στο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον; Μπορεί το προϊόν του να θεωρηθεί ανώτερο από το βιομηχανικό; Πώς θα καταφέρει να το προωθήσει στην αγορά;

Το ερευνητικό έργο MARKATO έρχεται να απαντήσει σε αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα που τίθενται από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θέλει να προτείνει λύσεις όσον αφορά τόσο στη διατήρηση αυτών των επαγγελμάτων στις νεότερες γενιές, αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους μέσα από νέες τεχνολογίες. Θα αναπτύξει διεξόδους για την προώθηση της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς με βιώσιμους όρους και με αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων».

Η μοναδική τοπική ταυτότητα

Τα παραδοσιακά επαγγέλματα δεν είναι μια «τελειωμένη υπόθεση», αλλά μια μοναδική τοπική ταυτότητα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των χωριών της υπαίθρου, που μπορεί να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, επισημαίνει η ανάρτηση του Δήμου Μετσόβου και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η συνεργασία των παραγωγικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στις δραστηριότητες αυτές, δημιουργώντας αλυσίδες προστιθέμενης αξίας.

Στη λογική αυτή κινείται το έργο MARKATO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027, και περιλαμβάνει έξι εταίρους: το Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας (επικεφαλής εταίρος), το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, τον Δήμο Μετσόβου, τον Σύλλογο Creative Apulia Cluster, το Ίδρυμα Matera Basilicata 2019 και τον Δήμο Bisceglie.

Ο Δήμος Μετσόβου θα εκτελέσει το έργο με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για τους ανθρώπους που αγωνίζονται σκληρά να μην χαθεί η τέχνη τους».

