Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

«Η δικαίωση ενός πολυετούς και μεθοδικού αγώνα της Δημοτικής Αρχής Σερβίων είναι πλέον γεγονός» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Σερβίων αναφερόμενος στην δυνατότητα εξόρυξης μαρμάρου στην περιοχή. «Με την επίσημη σφραγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» της Τ.Κ. Τρανοβάλτου αποτελεί το οριστικό πέρασμα από τις υποσχέσεις στην πράξη.

Η απόφαση αφορά μια έκταση 541.540 τ.μ., η οποία πλαισιώνεται από όμορους χώρους απόθεσης στείρων υλικών συνολικού εμβαδού 1.589.227,06 τ.μ. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν το εύρος ενός έργου που πρόκειται να αλλάξει την οικονομική μοίρα του τόπου μας» επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Μετά από μια τιτάνια αναμέτρηση με τις υπηρεσιακές δυσκολίες και την επιτυχή έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, η τεχνική μελέτη έρχεται να ολοκληρώσει το αδειοδοτικό παζλ. Κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο έχει πλέον παραμεριστεί. Η ευθύνη για την ταχύτητα με την οποία θα ξεκινήσει η εξόρυξη μετατοπίζεται πλέον αποκλειστικά στον Συνεταιρισμό Μαρμάρων. Ο Δήμος Σερβίων ολοκλήρωσε το χρέος του, προσφέροντας ένα καθαρό τοπίο για δουλειά και ανάπτυξη.

Το επόμενο ορόσημο αυτής της διαδρομής θα γραφτεί εκεί που χτυπά η καρδιά της παραγωγής. Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο Τρανόβαλτο σηματοδοτεί την παράδοση της σκυτάλης στους λατόμους. Μοναδική εκκρεμότητα παραμένει η κατάθεση των απαραίτητων εχεγγύων από την πλευρά των λατόμων προς τον Δήμο, ώστε να ξεκινήσει η νέα εποχή για το μάρμαρο της περιοχής μας.

Η ευημερία του Τρανοβάλτου ταυτίζεται με τη δυναμική επιστροφή στην παραγωγή. Δεσμευόμαστε για μια πορεία σταθερότητας, όπου ο σεβασμός στο φυσικό πλούτο και η συνέπεια των πράξεών μας θα δώσουν ξανά ζωή στην καρδιά της εξορυκτικής μας δραστηριότητας».