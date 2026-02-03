Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εταιρείες εξόρυξης σπάνιων γαιών σημείωσαν άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ενός αποθέματος κρίσιμων ορυκτών.

Οι μετοχές της Critical Metals σημείωσαν άνοδο 6,4%, της USA Rare Earth σημείωσαν άνοδο 4,3% και της MP Materials κέρδισαν 4%. Οι μετοχές της Energy Fuels σημείωσαν άνοδο 5,6%, ενώ της Idaho Strategic Resources σημείωσαν άνοδο 6,2% και της NioCorp Developments άνοδο 3,7%.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την παρουσίαση από τον Τραμπ τη Δευτέρα λεπτομερειών για το Project Vault, ένα πρώτο στο είδος του απόθεμα στρατηγικών ορυκτών που έχει σχεδιαστεί για τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ, αναφέρει το CNBC.

Το σχέδιο πρόκειται να συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικό κεφάλαιο με δάνειο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Για χρόνια, οι αμερικανικές επιχειρήσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεμείνουν από κρίσιμα ορυκτά κατά τη διάρκεια διαταραχών της αγοράς. Σήμερα, ξεκινάμε αυτό που θα είναι γνωστό ως Project Vault, για να διασφαλίσουμε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν θα πληγούν ποτέ από κάποια έλλειψη», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν θέλουμε να ξαναπεράσουμε αυτό που περάσαμε πριν από ένα χρόνο – αν και τα καταφέραμε», συνέχισε.

«Όπως ακριβώς είχαμε εδώ και καιρό ένα στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου και ένα απόθεμα κρίσιμων ορυκτών για την εθνική άμυνα, τώρα δημιουργούμε αυτό το απόθεμα για την αμερικανική βιομηχανία, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι σπάνιες γαίες διελκυστίνδα Κίνας – ΗΠΑ

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Σίγουρα, η Κίνα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, υπεύθυνος για σχεδόν το 60% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών και περισσότερο από το 90% της κατασκευής μαγνητών, υπενθυμίζει το CNBC.

Ένα υποσύνολο κρίσιμων ορυκτών, οι σπάνιες γαίες αναφέρονται σε 17 στοιχεία του περιοδικού πίνακα που έχουν μια ατομική δομή που τους δίνει ειδικές μαγνητικές ιδιότητες. Αυτά τα υλικά είναι ζωτικά συστατικά για ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών.

Από την οπτική γωνία της βιομηχανίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε τις ΗΠΑ να λαμβάνουν «αποφασιστικά βήματα» για να ενισχύσουν τα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, δήλωσε στο CNBC ο Γουάντε Σέντι, πρόεδρος της Advanced Magnet Lab, εταιρείας κατασκευής μαγνητών με έδρα τη Φλόριντα.

«Αλλά κοιτάζοντας μπροστά, αυτό που είναι ακόμη πιο κρίσιμο θα είναι η χρήση αυτών των ορυκτών σε μόνιμους μαγνήτες που τροφοδοτούν τις τεχνολογίες του μέλλοντος – από ηλεκτρικά οχήματα έως ανθρωποειδή ρομπότ», δήλωσε ο Σέντι.

«Η καινοτόμος τεχνολογία μόνιμων μαγνητών μπορεί να λειτουργήσει με μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών κρίσιμων ορυκτών – όχι μόνο με νεοδύμιο (χημικό στοιχείο που είναι μέταλλο) – δίνοντας στην Αμερική περισσότερες επιλογές και εργαλεία στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας», πρόσθεσε.

