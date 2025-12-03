newspaper
Σπάνιες γαίες: Πώς οι κινέζοι εξαγωγείς παρακάμπτουν τους περιορισμούς του Πεκίνου
Σπάνιες γαίες: Πώς οι κινέζοι εξαγωγείς παρακάμπτουν τους περιορισμούς του Πεκίνου

Οι κινέζοι έμποροι βρίσκουν ευφάνταστες λύσεις για εξάγουν σπάνιες γαίες σε δυτικούς αγοραστές, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς του Πεκίνου.

Λύσεις για τους επαχθείς περιορισμούς εξαγωγών της κυβέρνησής τους βρίσκουν οι κινεζικές εταιρείες που εμπορεύονται μαγνήτες από σπάνιες γαίες, εν μέσω της μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για τα ορυκτά καθώς επιδιώκουν να διατηρήσουν τη ροή των πωλήσεων σε δυτικούς αγοραστές χωρίς να παραβιάζουν τις κινεζικές αρχές.

Οι εταιρείες τροποποιούν τους τύπους μαγνητών για να αποφύγουν τη χρήση ορισμένων περιορισμένων στοιχείων σπάνιων γαιών και σχεδιάζουν άλλες στρατηγικές για να εξάγουν ισχυρούς μαγνήτες από τη χώρα, όπως την ενσωμάτωσή τους σε κινητήρες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που επικαλείται υπαλλήλους αρκετών μεγάλων κινεζικών εταιρειών μαγνητών και δυτικών εταιρειών που αγοράζουν από αυτές.

Πώς σπανίζουν… οι σπάνιες γαίες

Οι στρατηγικές, οι οποίες είναι νόμιμες, δεν λειτουργούν τέλεια και οι νέοι μαγνήτες μερικές φορές συμπεριφέρονται διαφορετικά από τους παραδοσιακούς. Αλλά οι κινεζικές εταιρείες έχουν τεράστια και αυξανόμενη ικανότητα παραγωγής μαγνητών και λένε ότι είναι αποφασισμένες να βρουν νόμιμους τρόπους για να διατηρήσουν τις εξαγωγές.

Νωρίτερα φέτος, καθώς το Πεκίνο πολεμούσε με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τους δασμούς, οι κινεζικές αρχές θέσπισαν ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης εξαγωγών, πνίγοντας την προσφορά σπάνιων γαιών που προκάλεσε πόνο στις δυτικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η Κίνα συμφώνησε να αναβάλει ορισμένους επικείμενους περιορισμούς, αν και οι δυτικές επιχειρήσεις ανησυχούν ότι η προσφορά θα είναι παρ’ όλα αυτά ανεπαρκής.

Οι πατέντες των εμπόρων για να συνεχίσουν να πουλάνε σπάνιες γαίες

Μια προσέγγιση ήταν η χρήση τεχνικών καινοτομιών. Ορισμένοι ισχυροί τύποι μαγνητών σπάνιων γαιών συνήθως χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες δυσπροσίου και τερβίου, δύο «βαρέων» στοιχείων σπάνιων γαιών, για να επιτρέψουν στους μαγνήτες να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι κινεζικοί κανόνες που εισήχθησαν τον Απρίλιο σημαίνουν ότι οι μαγνήτες με ακόμη και μικρές ποσότητες αυτών των υλικών απαιτούν άδειες εξαγωγής. Συχνά χρειάζονται εβδομάδες ή μήνες για να ληφθεί έγκριση αν ληφθεί, σύμφωνα με εταιρείες και εμπόρους σπάνιων γαιών.

Αυτό έχει οδηγήσει τις κινεζικές εταιρείες μαγνητών για την βελτιστοποίηση μαγνητών χωρίς βαριές σπάνιες γαίες σ΄έναν αγώνα δρόμου . Κάνουν αυτούς τους μαγνήτες πιο ανθεκτικούς στη θερμότητα, για παράδειγμα, αλέθοντας το υλικό του μαγνήτη μέχρι να γίνει εξαιρετικά λεπτό. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα και προσθέτει σημαντικό κόστος. Ενώ η ανάπτυξη μαγνητών που δεν περιέχουν βαριές σπάνιες γαίες συνεχίζεται εδώ και χρόνια, οι περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν προκαλέσει νέα ώθηση.

Μαγνήτες με αντοχή στη θερμότητα

Οι μαγνήτες που προκύπτουν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως και περίπου 150 βαθμούς Κελσίου, επαρκείς για χρήση σε πολλά είδη οικιακών συσκευών. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι κατασκευαστές αεροσκαφών και άλλοι συχνά απαιτούν μαγνήτες με ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα.

Οι κινεζικές εταιρείες που εμπορεύονται μαγνήτες απαλλαγμένους από τις ρυθμιζόμενες βαριές σπάνιες γαίες περιλαμβάνουν τις Yonjumag, Anhui Hanhai New Material, Zhaobao Magnet και X-Mag. Η X-Mag έχει δημοσιεύσει λεπτομερή διαγράμματα που δείχνουν την πρόοδό της στην ανάπτυξη νέων μαγνητών ανθεκτικών στη θερμότητα που δεν απαιτούν άδειες εξαγωγής.

«Καθώς οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για βαριές σπάνιες γαίες συσφίγγονται» ανέφερε η X-Mag σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο, η ανάπτυξη ποιοτήτων μαγνητών χωρίς περιορισμένες βαριές σπάνιες γαίες «έχει γίνει ολοένα και πιο κρίσιμη».

Η Zhaobao Magnet ανακοίνωσε στο LinkedIn τον Οκτώβριο ότι, σε απάντηση στους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών, η εταιρεία «αναπτύσσει συνεχώς νέες σειρές μαγνητών υψηλής απόδοσης χωρίς περιορισμένα στοιχεία».

Αφού η Κίνα ανακοίνωσε τους αρχικούς ελέγχους εξαγωγών τον Απρίλιο, η Yonjumag δημοσίευσε φυλλάδιο για ξένους αγοραστές που απαριθμούσε «αντίμετρα», συμπεριλαμβανομένων μαγνητών που δεν περιέχουν περιορισμένες βαριές σπάνιες γαίες. Ανέφερε ότι στοχεύει στην ανάπτυξη ακόμη υψηλότερης ποιότητας μαγνητών απαλλαγμένων από τα περιορισμένα στοιχεία μέχρι το τέλος του έτους.

Πολλές δυτικές εταιρείες αγοράζουν τέτοιους μαγνήτες, λένε οι έμποροι, παρά τις ανησυχίες ότι μπορεί να μην είναι πάντα τόσο αποτελεσματικοί όσο ισχυρίζονται οι Κινέζοι κατασκευαστές τους.

Εργαστήριο μαγνητικών εφαρμογών της X-mag

Ενσωμάτωση μαγνητών σε έτοιμα εξαρτήματα

Οι κινεζικές εταιρείες βρίσκουν άλλες λύσεις. Για παράδειγμα, ενώ η εξαγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών περιορίζεται στην Κίνα, οι εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται, όπως οι κινητήρες, δεν περιορίζονται. Έτσι, οι κινεζικές εταιρείες συνεργάζονται τώρα με τοπικούς κατασκευαστές εξαρτημάτων για να παραδίδουν σε δυτικούς πελάτες κινητήρες και άλλα εξαρτήματα που έχουν ήδη ενσωματωμένους μαγνήτες.

Δεδομένης της πολιτικής ευαισθησίας που περιβάλλει τις σπάνιες γαίες, οι κινεζικές εταιρείες φροντίζουν να σέβονται τον νόμο. Τους τελευταίους μήνες, το Πεκίνο ανακοίνωσε καταστολή του λαθρεμπορίου κρίσιμων ορυκτών όπως οι σπάνιες γαίες. Ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές μαγνητών έχουν διορίσει υπαλλήλους  για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το νόμο.

Το μυστηριώδες… όλμιο

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη λάβει μέτρα για να κλείσουν τα κενά. Μετά την ανακοίνωση νέων ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών τον Απρίλιο, ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές μαγνητών άρχισαν να πειραματίζονται με τη χρήση του στοιχείου σπάνιων γαιών όλμιο σε μαγνήτες για να αυξήσουν την αντοχή στη θερμότητα, αντικαθιστώντας τα περιορισμένα από κανονισμούς τέρβιο και το δυσπρόσιο.

Τον Οκτώβριο, η Κίνα πρόσθεσε το όλμιο στον κατάλογο των απαγορευμένων υλικών, θέτοντας τέλος στο παιχνίδι. Μετά Μια συμφωνία που επιτεύχθηκε εκείνο τον μήνα μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για τη μείωση των εξαγωγών σπάνιων γαιών, η Κίνα καθυστέρησε την επιβολή των ελέγχων στις εξαγωγές όλμιου κατά ένα έτος.

Ενώ αυτές οι πατέντες προσφέρουν πιθανές βραχυπρόθεσμες λύσεις, οι έμποροι και οι εταιρείες σπάνιων γαιών προειδοποιούν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ξανά τον ασφυκτικό έλεγχο της Κίνας στις σπάνιες γαίες στο μέλλον για γεωπολιτικό όφελος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών και στο κλείσιμο των κενών.

Οι κινεζικές εταιρείες λένε ότι οι ξένοι αγοραστές απογοητεύονται και αναπτύσσουν εναλλακτικές πηγές σπάνιων γαιών εκτός Κίνας.

πηγή: ΟΤ

Business
AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

AKTOR: Από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολoγιακό

Πολιτική
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA 04.12.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πλευρό των αγροτών: «Η οργή μας θα τους πνίξει, θα το πάμε μέχρι τέλους»

«Δεν θα τους αφήσουμε κανένα περιθώριο, αν δεν δικαιωθούμε σε όλα τα αιτήματα δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Σφοδρές βροχοπτώσεις 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
«Ιθάκη» 03.12.25

Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα

Υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα της ΝΔ για το καταστροφικό 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικό της σύμπνοιας, το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ολοκληρώνονται με παρεμφερή τρόπο, με αναφορά στο rebranding Τσίπρα.

Σύνταξη
Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)

Ο Άρης προηγήθηκε στο 47' με τον Ντουντού και ετοιμαζόταν να «κλειδώσει» θέση του στην πρώτη 4άδα του Κυπέλλου από απόψε. Τελευταίος όμως «μίλησε» ο ΠΑΟΚ που με γκολ του Γιακουμάκη στο 90+6′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 1-1 και οδηγεί τους κίτρινους στα πλέι οφ μαζί με την ομάδα του.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
Μπάσκετ 03.12.25

«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Σαμς Σαράνια να τονίζει πως ο «Greek Freak» έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του.

Σύνταξη
Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης
Όρια συνταξιοδότησης 03.12.25

Όσο βαστάνε τα πόδια τους: Ποια επαγγέλματα πλήττονται περισσότερο από την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα με υψηλές σωματικές απαιτήσεις είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες αν υποχρεωθούν να εργαστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
Ελλάδα 03.12.25

Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο

Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύνταξη
Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ
TV 03.12.25

Η TikToker Χαρά Τσιώλη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Λάκη Λαζόπουλο και τις… πορνοστάρ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη είχε απόψε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μέσα από το MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος - Η TikToker Χαρά Τσιώλη έδωσε τη δική της «πνοή» στο αποψινό τσαντίρι

Σύνταξη
Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Το νέο παραμύθι του Κυριάκου Μητσοτάκη – Αναζητά ξανά το «δράκο» Τσίπρα για αντίπαλο

Αναξιόπιστος ακόμη και στο αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός τελικά φαίνεται πως το διάβασε και έπλασε τη δική του ιστορία. Στο αφήγημα του υπάρχει φυσικά νέος «δράκος» Τσίπρα, χρίζοντάς τον εμμέσως επίσημο αντίπαλο, πριν καν ολοκληρώσει ο πρώην πρωθυπουργός την ομιλία του στο Παλλάς παρουσιάζοντας την «Ιθάκη».

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!

Πραγματοποιώντας μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τη Βάσας επικρατώντας με 20-8 και την τελευταία αγωνιστική θα πάει για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σύνταξη
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
TV 03.12.25

Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν

Στις καταθέσεις της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλςο μέσα από το αποψινό «Τσαντίρι»

Σύνταξη
«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κάιλ ΜακΌλαϊ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στο Ολντ Τράφορντ πριν από δέκα μέρες – Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει κάνει θερμή εισήγηση στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον Μούζα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 03.12.25

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Σάντερλαντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

