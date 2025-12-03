Σπάνιες γαίες: Πώς οι κινέζοι εξαγωγείς παρακάμπτουν τους περιορισμούς του Πεκίνου

Λύσεις για τους επαχθείς περιορισμούς εξαγωγών της κυβέρνησής τους βρίσκουν οι κινεζικές εταιρείες που εμπορεύονται μαγνήτες από σπάνιες γαίες, εν μέσω της μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για τα ορυκτά καθώς επιδιώκουν να διατηρήσουν τη ροή των πωλήσεων σε δυτικούς αγοραστές χωρίς να παραβιάζουν τις κινεζικές αρχές.

Οι εταιρείες τροποποιούν τους τύπους μαγνητών για να αποφύγουν τη χρήση ορισμένων περιορισμένων στοιχείων σπάνιων γαιών και σχεδιάζουν άλλες στρατηγικές για να εξάγουν ισχυρούς μαγνήτες από τη χώρα, όπως την ενσωμάτωσή τους σε κινητήρες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που επικαλείται υπαλλήλους αρκετών μεγάλων κινεζικών εταιρειών μαγνητών και δυτικών εταιρειών που αγοράζουν από αυτές.

Πώς σπανίζουν… οι σπάνιες γαίες

Οι στρατηγικές, οι οποίες είναι νόμιμες, δεν λειτουργούν τέλεια και οι νέοι μαγνήτες μερικές φορές συμπεριφέρονται διαφορετικά από τους παραδοσιακούς. Αλλά οι κινεζικές εταιρείες έχουν τεράστια και αυξανόμενη ικανότητα παραγωγής μαγνητών και λένε ότι είναι αποφασισμένες να βρουν νόμιμους τρόπους για να διατηρήσουν τις εξαγωγές.

Νωρίτερα φέτος, καθώς το Πεκίνο πολεμούσε με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τους δασμούς, οι κινεζικές αρχές θέσπισαν ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης εξαγωγών, πνίγοντας την προσφορά σπάνιων γαιών που προκάλεσε πόνο στις δυτικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η Κίνα συμφώνησε να αναβάλει ορισμένους επικείμενους περιορισμούς, αν και οι δυτικές επιχειρήσεις ανησυχούν ότι η προσφορά θα είναι παρ’ όλα αυτά ανεπαρκής.

Οι πατέντες των εμπόρων για να συνεχίσουν να πουλάνε σπάνιες γαίες

Μια προσέγγιση ήταν η χρήση τεχνικών καινοτομιών. Ορισμένοι ισχυροί τύποι μαγνητών σπάνιων γαιών συνήθως χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες δυσπροσίου και τερβίου, δύο «βαρέων» στοιχείων σπάνιων γαιών, για να επιτρέψουν στους μαγνήτες να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι κινεζικοί κανόνες που εισήχθησαν τον Απρίλιο σημαίνουν ότι οι μαγνήτες με ακόμη και μικρές ποσότητες αυτών των υλικών απαιτούν άδειες εξαγωγής. Συχνά χρειάζονται εβδομάδες ή μήνες για να ληφθεί έγκριση αν ληφθεί, σύμφωνα με εταιρείες και εμπόρους σπάνιων γαιών.

Αυτό έχει οδηγήσει τις κινεζικές εταιρείες μαγνητών για την βελτιστοποίηση μαγνητών χωρίς βαριές σπάνιες γαίες σ΄έναν αγώνα δρόμου . Κάνουν αυτούς τους μαγνήτες πιο ανθεκτικούς στη θερμότητα, για παράδειγμα, αλέθοντας το υλικό του μαγνήτη μέχρι να γίνει εξαιρετικά λεπτό. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα και προσθέτει σημαντικό κόστος. Ενώ η ανάπτυξη μαγνητών που δεν περιέχουν βαριές σπάνιες γαίες συνεχίζεται εδώ και χρόνια, οι περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν προκαλέσει νέα ώθηση.

Μαγνήτες με αντοχή στη θερμότητα

Οι μαγνήτες που προκύπτουν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως και περίπου 150 βαθμούς Κελσίου, επαρκείς για χρήση σε πολλά είδη οικιακών συσκευών. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι κατασκευαστές αεροσκαφών και άλλοι συχνά απαιτούν μαγνήτες με ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα.

Οι κινεζικές εταιρείες που εμπορεύονται μαγνήτες απαλλαγμένους από τις ρυθμιζόμενες βαριές σπάνιες γαίες περιλαμβάνουν τις Yonjumag, Anhui Hanhai New Material, Zhaobao Magnet και X-Mag. Η X-Mag έχει δημοσιεύσει λεπτομερή διαγράμματα που δείχνουν την πρόοδό της στην ανάπτυξη νέων μαγνητών ανθεκτικών στη θερμότητα που δεν απαιτούν άδειες εξαγωγής.

«Καθώς οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για βαριές σπάνιες γαίες συσφίγγονται» ανέφερε η X-Mag σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο, η ανάπτυξη ποιοτήτων μαγνητών χωρίς περιορισμένες βαριές σπάνιες γαίες «έχει γίνει ολοένα και πιο κρίσιμη».

Η Zhaobao Magnet ανακοίνωσε στο LinkedIn τον Οκτώβριο ότι, σε απάντηση στους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών, η εταιρεία «αναπτύσσει συνεχώς νέες σειρές μαγνητών υψηλής απόδοσης χωρίς περιορισμένα στοιχεία».

Αφού η Κίνα ανακοίνωσε τους αρχικούς ελέγχους εξαγωγών τον Απρίλιο, η Yonjumag δημοσίευσε φυλλάδιο για ξένους αγοραστές που απαριθμούσε «αντίμετρα», συμπεριλαμβανομένων μαγνητών που δεν περιέχουν περιορισμένες βαριές σπάνιες γαίες. Ανέφερε ότι στοχεύει στην ανάπτυξη ακόμη υψηλότερης ποιότητας μαγνητών απαλλαγμένων από τα περιορισμένα στοιχεία μέχρι το τέλος του έτους.

Πολλές δυτικές εταιρείες αγοράζουν τέτοιους μαγνήτες, λένε οι έμποροι, παρά τις ανησυχίες ότι μπορεί να μην είναι πάντα τόσο αποτελεσματικοί όσο ισχυρίζονται οι Κινέζοι κατασκευαστές τους.

Ενσωμάτωση μαγνητών σε έτοιμα εξαρτήματα

Οι κινεζικές εταιρείες βρίσκουν άλλες λύσεις. Για παράδειγμα, ενώ η εξαγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών περιορίζεται στην Κίνα, οι εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται, όπως οι κινητήρες, δεν περιορίζονται. Έτσι, οι κινεζικές εταιρείες συνεργάζονται τώρα με τοπικούς κατασκευαστές εξαρτημάτων για να παραδίδουν σε δυτικούς πελάτες κινητήρες και άλλα εξαρτήματα που έχουν ήδη ενσωματωμένους μαγνήτες.

Δεδομένης της πολιτικής ευαισθησίας που περιβάλλει τις σπάνιες γαίες, οι κινεζικές εταιρείες φροντίζουν να σέβονται τον νόμο. Τους τελευταίους μήνες, το Πεκίνο ανακοίνωσε καταστολή του λαθρεμπορίου κρίσιμων ορυκτών όπως οι σπάνιες γαίες. Ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές μαγνητών έχουν διορίσει υπαλλήλους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το νόμο.

Το μυστηριώδες… όλμιο

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη λάβει μέτρα για να κλείσουν τα κενά. Μετά την ανακοίνωση νέων ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών τον Απρίλιο, ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές μαγνητών άρχισαν να πειραματίζονται με τη χρήση του στοιχείου σπάνιων γαιών όλμιο σε μαγνήτες για να αυξήσουν την αντοχή στη θερμότητα, αντικαθιστώντας τα περιορισμένα από κανονισμούς τέρβιο και το δυσπρόσιο.

Τον Οκτώβριο, η Κίνα πρόσθεσε το όλμιο στον κατάλογο των απαγορευμένων υλικών, θέτοντας τέλος στο παιχνίδι. Μετά Μια συμφωνία που επιτεύχθηκε εκείνο τον μήνα μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για τη μείωση των εξαγωγών σπάνιων γαιών, η Κίνα καθυστέρησε την επιβολή των ελέγχων στις εξαγωγές όλμιου κατά ένα έτος.

Ενώ αυτές οι πατέντες προσφέρουν πιθανές βραχυπρόθεσμες λύσεις, οι έμποροι και οι εταιρείες σπάνιων γαιών προειδοποιούν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ξανά τον ασφυκτικό έλεγχο της Κίνας στις σπάνιες γαίες στο μέλλον για γεωπολιτικό όφελος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών και στο κλείσιμο των κενών.

Οι κινεζικές εταιρείες λένε ότι οι ξένοι αγοραστές απογοητεύονται και αναπτύσσουν εναλλακτικές πηγές σπάνιων γαιών εκτός Κίνας.

πηγή: ΟΤ