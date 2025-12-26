newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις
26 Δεκεμβρίου 2025

Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις

Οι σπάνιες γαίες θα μπορούσαν να αποτελούν συντομογραφία του τρόπου με τον οποίο η Δύση ανταγωνίζεται την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού. Και ο Αμερικανός πρόεδρος θα τη χρησιμοποιεί και το 2026.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Αν αναζητήσει κανείς στο λεξικό το λήμμα «σπάνιες γαίες» θα βρει μια περιγραφή κάπως έτσι: Μια ομάδα 17 μεταλλικών στοιχείων που έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες και είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη βιομηχανία. Συχνά εμφανίζονται μαζί στη φύση.

Μέσα στη χρονιά που φεύγει, οι σπάνιες γαίες ήταν οι δύο λέξεις που πιθανότατα γράφτηκαν και ακούστηκαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, αυτά τα ορυκτά έχουν γίνει σύμβολο της παγκόσμιας μάχης για κρίσιμα ορυκτά όπως ποτέ άλλοτε. Θα μπορούσαν, επισημαίνουν, να αποτελούν συντομογραφία του τρόπου με τον οποίο η Δύση αγωνίζεται να ανταγωνιστεί την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Όχι και τόσο σπάνιες…

Στην πραγματικότητα, από γεωλογική άποψη, οι σπάνιες γαίες δεν είναι και τόσο δυσεύρετες. Ωστόσο, ορυκτά όπως το νεοδύμιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν και να βελτιωθούν. Πρόκειται όμως για διαδικασία στην οποία, προς το παρόν, κυριαρχεί η Κίνα. Επίσης, οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη βιομηχανία. Σκεφτείτε ένα προϊόν μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. Από αεροπλάνα μέχρι ηλεκτρικά οχήματα και ανεμογεννήτριες, αλλά και «διαρκείς μαγνήτες», που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους κινητήρες δεν μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς αυτές.

Εξόρυξη σπάνιων γαιών στην Καλιφόρνια / REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, η σχέση Κίνας-ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί. Και οι εξαγωγές σπάνιων γαιών έχουν γίνει η αιχμή του δόρατος στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Η σύγκρουση αυτή είναι από τις πιο σημαντικές και πιο δύσκολες για τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες.

Μήπως είναι αργά;

Καθώς ο εμπορικός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ έχουν σπεύσει να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που εξορύσσουν σπάνιες γαίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα ανανέωσε το ενδιαφέρον και τις πιέσεις προς τη Γροιλανδία, περιοχή πλούσια σε αυτά τα ορυκτά, φτάνοντας ακόμη και σε απειλές χρήσης όπλων.

Αλλά, κάποιοι πιστεύουν ότι είναι μάλλον πολύ αργά. Η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει τον έλεγχο αυτών των πρώτων υλών ως βασικό μοχλό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Οι Financial Times αποδίδουν διορατικότητα στον πρώην ηγέτη της, Ντενγκ Σιάο Πινγκ το 1987. Τότε ο γ.γ. του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας είχε πει: «Η Μέση Ανατολή έχει πετρέλαιο, η Κίνα έχει σπάνιες γαίες».

Η πρόσφατη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η Κίνα έχει θεωρητικά αναστείλει τους περισσότερους ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες μέχρι τον Νοέμβριο του 2026. Τίποτα όμως δεν αποκλείει ότι αυτό δεν θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο όρος «σπάνιες γαίες» ήταν από τους αγαπημένους του φέτος. Τον έχει χρησιμοποιήσει σε καμιά εικοσαριά περιπτώσεις. Στην ομιλία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ για την «Κατάσταση της Ένωσης» τον Μάρτιο, σε άλλες ομιλίες, καθώς και σε αναρτήσεις στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Και με τον νέο χρόνο, καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να βρουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας σπάνιων γαιών εκτός Κίνας, μάλλον θα τον ακούμε να τον επαναλαμβάνει όλο και πιο συχνά.

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026
Διεθνής έρευνα 26.12.25

Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026

Η πολλή δουλειά δεν τρώει μόνο τον αφέντη, τρώει και τον εργαζόμενο, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα. Η «grind culture», η κουλτούρα της υπερεργασίας, είναι συνταγή αποτυχίας διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συνταγή: Ροστ μπιφ
Απόλαυση 26.12.25

Συνταγή: Ροστ μπιφ

Μια συνταγή που τη βλέπουμε να κάνει συχνά - πυκνά την εμφάνισή της στα γιορτινά τραπέζια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Προϋπολογισμό-ρεκόρ 665 δισ. ευρώ εγκρίνει η κυβέρνηση
Ανησυχία αγορών 26.12.25

Προϋπολογισμός άνευ προηγουμένου 665 δισ. ευρώ για την Ιαπωνία

Προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 665 δισ. ευρώ (122,3 τρισ. γεν) για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου 2026 ενέκρινε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, με πρόβλεψη δαπανών 9 τρισ. γεν για την άμυνα.

Σύνταξη
Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του μεγαλώνοντας πέντε παιδιά, τονίζοντας όμως ότι λόγω της φροντίδας της δεν κατάλαβαν ότι ήταν φτωχοί.

Σύνταξη
