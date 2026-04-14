«Ανεπίσημο χωρίς να είναι ατημέλητο» – Tο φανελένιο πουκάμισο κάνει επανεμφάνιση

Σε πολλές ντουλάπες, το χοντρό, καρό, φανελένιο πουκάμισο βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα ρούχα για κηπουρική ή μπορεί να φορεθεί ως επιπλέον πανωφόρι μια παγωμένη μέρα. Όμως, το 2026, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90, εξελίσσεται σε ένα γνήσιο κομμάτι μόδας.

Τα φανελένια πουκάμισα (flannel shirts) έχουν φορεθεί πρόσφατα από συντάκτες μόδας και στιλίστες στο front row της πασαρέλας, από τα μοντέλα Αντουόα Αμπόα και Έμιλι Ραταϊκόφσκι, καθώς και από τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η πασαρέλα αγαπάει το καρό πουκάμισο

Μάρκες όπως η Marni, η Chloé και η Chanel παρουσίασαν δικές τους εκδοχές στις πρόσφατες επιδείξεις τους. Και το πιο σημαντικό, αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του δράματος της Γενιάς Ζ, Euphoria, σε φωτογραφίες από την οποία εμφανίζεται ο χαρακτήρας του Τζέικομπ Ελόρντι, ο Νέιτ Τζέικομπς, να φοράει ένα «φανελένιο» πουκάμισο Bottega Veneta από δέρμα.

Προερχόμενο από τη συλλογή άνοιξη/καλοκαίρι 2023 και φορεμένο από την Κέιτ Μος στην πασαρέλα, κοστίζει 3.900 ευρώ στα καταστήματα.

Πουκάμισο ξυλοκόπου

Φυσικά, οι περισσότεροι δεν φορούν την εκδοχή του καρό πουκάμισου που βλέπουμε στις πασαρέλες. Είναι δημοφιλές σε ιστότοπους με vintage είδη: η Depop αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για πουκάμισα ξυλοκόπου έχουν αυξηθεί κατά 47% σε σχέση με πέρυσι.

Ένα μπλε μοντέλο της COS, αξίας 103 ευρώ, έγινε το αγαπημένο της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης πέρυσι, είτε φοριόταν ανοιχτό είτε δεμένο στη μέση πάνω από ένα slip dress.

Πιο μοντέρνος

Η Χιτάνσι Καμντάρ, συντάκτρια στο Grazia, έχει εστιάσει σε αυτό το στιλιστικό κόλπο. «Αυτό που πραγματικά βλέπουμε στη μόδα τελευταία είναι αυτή η διχοτομία ενός χαλαρού ρούχου σε συνδυασμό με πιο κομψά ξεχωριστά κομμάτια», λέει. «Σε κάνει να φαίνεσαι μοντέρνος χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πουκάμισο ξυλοκόπου είναι στη μόδα. Το grunge το έκανε εξαιρετικά δημοφιλές στη δεκαετία του ’90 και έχει τις ρίζες τους σε αμερικανικές μάρκες εξωτερικών δραστηριοτήτων όπως η Pendleton και η Woolrich, οι οποίες τον 19ο αιώνα δανείστηκαν μοτίβα τόσο από το σκωτσέζικο ταρτάν όσο και από το ινδικό μαδράς.

Κομμάτι-κλειδί

«Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι όλες αυτές οι αναφορές συγχωνεύονται», λέει ο Άντριου Γκρόουβς, διευθυντής του αρχείου ανδρικής ένδυσης στο Πανεπιστήμιο του Ουεστμίντερ.

«Ένα φανελένιο πουκάμισο μπορεί να υποδηλώνει παράδοση, επαναστατικότητα και καθημερινότητα ταυτόχρονα».

Το πουκάμισο του Γκουαρδιόλα, αξίας 310 ευρώ από τη σουηδική μάρκας Our Legacy, ανέδειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο το φλάνελ στοιχείο ως ένα κομμάτι-κλειδί στην ανδρική γκαρνταρόμπα.

Η Μαχάλια Τσανγκ, συντάκτρια μόδας στο GQ, υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με τα στενά ρούχα που συνήθως φορούν οι συνάδελφοί του. «Μου αρέσει πολύ αυτό το στυλ του Πεπ, γιατί δίνει μια αίσθηση χαλαρότητας… τον κάνει να φαίνεται λίγο νεότερος, λίγο πιο cool», λέει.

Κρίσιμο στοιχείο σε αυτό – και στην προσέγγιση της μόδας στο φανελένιο πουκάμισο – είναι η εφαρμογή, η οποία πρέπει να είναι φαρδιά, στο ύφος του Kurt Cobain της δεκαετίας του ’90, αντί για το κλειστό, preppy στυλ.

Μέχρι να φθαρεί

Η Τσανγκ βλέπει το πουκάμισο ξυλοκόπου ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης για ρούχα εργασίας. «Δίνει μια αίσθηση αυθεντικότητας, είναι casual χωρίς να είναι ατημέλητο» εξηγεί.

Ο Γκρόουβς προσθέτει: «Το καρό πουκάμισο συμβολίζει την καθημερινή αρρενωπότητα. Μπορεί να φαίνεται συνηθισμένο, αλλά είναι συνυφασμένο με ιδέες εργασίας, εξέγερσης και αυθεντικότητας».

Για περισσότερη αυθεντικότητα, η Τσανγκ συμβουλεύει να ψάξει κανείς στη δική του ντουλάπα αντί να αγοράσετε καινούργιο: «Τα φλάνελ είναι ωραία επειδή γίνονται καλύτερα όσο παλιώνουν και φθείρονται. Νομίζω ότι μπορείς πραγματικά να καταλάβεις πότε ένα είναι καινούργιο από το ράφι».

Η Καμντάρ, από την άλλη, φοράει ένα πολύτιμο κομμάτι. «Ένα από τα αγαπημένα μου καρό πουκάμισα είναι ένα πολύ παλιό Ralph Lauren από την ντουλάπα του πατέρα μου», λέει. «Το φοράω μέχρι να φθαρεί».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Στη νέα σεζόν της σειράς «Euphoria», ο χαρακτήρας του Τζέικομπ Ελόρντι, ο Νέιτ Τζέικομπς, φοράει ένα φανελένιο πουκάμισο της Bottega Veneta \ HBO