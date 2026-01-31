Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Εμφανίζεται μόνο σε λίγες σκηνές της ταινίας «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent), της βραζιλιάνικης ταινίας που είναι υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ και δύο Βραβεία BAFTA, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να γίνει αυτό το κλασικό κίτρινο μακό μπλουζάκι το τελευταίο αντικείμενο πόθου των προοδευτικών Βραζιλιάνων.

Από το καρναβάλι στην πολιτική

Το T-Shirt, που φοριέται στην οθόνη από τον Βάγκνερ Μούρα, κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1978 από την Pitombeira dos Quatro Cantos, μια ομάδα καρναβαλιού στην παραθαλάσσια πόλη Ολίντια, η οποία μέχρι πρόσφατα πουλούσε μόνο μερικές δεκάδες το μήνα.

Αλλά από την κυκλοφορία του συναρπαστικού πολιτικού θρίλερ που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της βίαιης στρατιωτικής δικτατορίας των δύο δεκαετιών – και ειδικά από τότε που ο Μούρα κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες – τα μπλουζάκια εξαντλούνται καθημερινά.

«Κάθε μέρα εξαντλούνται»

«Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα τα ήθελαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Δεκάδες καινούργια τοπ φτάνουν από το εργοστάσιο σχεδόν κάθε μέρα και σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται», δήλωσε ο Ματέους Καμαρότι, διευθυντής επικοινωνίας της Pitombeira.

Δεδομένης της φρενίτιδας που προκαλεί στους προοδευτικούς σε όλη τη χώρα, ορισμένοι πιστεύουν ήδη ότι το T-Shirt θα εξακολουθήσει να είναι δημοφιλές τον Οκτώβριο, όταν ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα επιδιώξει την επανεκλογή του.

Η εθνικιστική φανέλα του Μπολσονάρο

Ο ίδιος ο Λούλα έλαβε πρόσφατα ένα από τα μπλουζάκια, κάτι που ορισμένοι θεωρούν ως αντίδραση στην οικειοποίηση της πράσινης και κίτρινης εθνικής φανέλας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας από τους ακροδεξιούς υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Πολλοί υποστηρικτές του Μπολσονάρο εξακολουθούν να υπερασπίζονται το στρατιωτικό καθεστώς της περιόδου 1964-1985, του οποίου οι φρικαλεότητες απεικονίζονται στην ταινία, και η επιτυχία του «Μυστικού Πράκτορα» έχει αγκαλιαστεί κυρίως από την αριστερά της Βραζιλίας.

Από την κυκλοφορία της ταινίας στη Βραζιλία τον περασμένο Νοέμβριο, έχουν πωληθεί περισσότερα από 10.000 μπλουζάκια – σε σύγκριση με λιγότερα από 3.000 σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος – τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε δεκάδες άτομα που επισκέπτονται καθημερινά τα κεντρικά γραφεία της Pitombeira.

Στον ρυθμό του φρέβο

Η Ολίντα, μια πόλη 489 ετών με πολύχρωμες προσόψεις και αποικιακή αρχιτεκτονική, γειτονεύει με το Ρεσίφε, την πρωτεύουσα του Περναμπούκο, στη βορειοανατολική Βραζιλία, και μαζί αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς καρναβαλιού της χώρας, με 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025.

Σε αντίθεση με τις παγκοσμίου φήμης παρελάσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το καρναβάλι του Περνακούμπο δεν βασίζεται στη σάμπα, αλλά στο φρέβο, έναν ρυθμό που έχει επίσης τις ρίζες του στις αφροβραζιλιάνικες επιρροές, αλλά, σε αντίθεση με τους χαρακτηριστικούς πολυρυθμούς της σάμπα, διαμορφώνεται από τον δυαδικό παλμό των στρατιωτικών εμβατηρίων, με μεγαλύτερη χρήση χάλκινων οργάνων όπως τρομπέτες και τρομπόνια.

Φρέβο στο κόκκινο χαλί

Η χορογραφία του φρέβο είναι επίσης πολύ διαφορετική, καθώς χαρακτηρίζεται από άλματα, σκύψιμο και τη χρήση πολύχρωμων ομπρελών – οι ηθοποιοί και το συνεργείο της ταινίας «Μυστικός Πράκτορας» εκτέλεσαν ακόμη και τα βήματα στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών, όπου ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλο, καταγόμενος από το Περναμπούκο, κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη.

Η ιστορία του T-Shirt

Η ενδυματολόγος της ταινίας, Ρίτα Αζεβέδο, είπε ότι η ιδέα να ντύσει τον πρωταγωνιστή με ένα κίτρινο T-Shirt της Pitombeira προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έρευνας σε φωτογραφικά αρχεία που απεικονίζουν το Περνακούμπο της δεκαετίας του 1970.

Στην ταινία, το μπλουζάκι εμφανίζεται όταν ο χαρακτήρας του Μούρα, ο Μαρσέλο, ένας ακαδημαϊκός που κρύβεται από τη διεφθαρμένη στρατιωτική δικτατορία, καταφεύγει σε ένα συγκρότημα κατοικιών όπου μια μικρή κοινότητα αναζητά επίσης καταφύγιο.

«Φτάνει εκεί στη μέση του καρναβαλιού, οπότε πιστεύω ότι το μπλουζάκι ήταν ένα δώρο που του έκαναν οι παλαιότεροι κάτοικοι ως ένδειξη καλωσορίσματος» είπε η Αζεβέδο.

Πωλήσεις-ρεκόρ

Για την ομάδα Pitombeira dos Quatro Cantos, το «δώρο», το οποίο ανακάλυψαν μόνο βλέποντας την ταινία, δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή.

Κοστίζει περίπου 14.550 ευρώ για να μεταφερθούν τα 150 μέλη της ομάδας στις δύο παρελάσεις που διοργανώνει κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, και η Pitombeira παραδοσιακά βασίζεται κυρίως στην υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία συχνά φτάνει αργά.

Με τις πρόσφατες πωλήσεις-ρεκόρ των κίτρινων T-Shirt, η ομάδα έχει ήδη καλύψει το κόστος των φετινών παρελάσεων και αναμένει να καλύψει σύντομα τα χρήματα και για τις παρελάσεις του επόμενου έτους.

Πόσο κοστίζουν

Κάθε μπλουζάκι κοστίζει περίπου 9 ευρώ στην ιστοσελίδα της ομάδας, και μια άλλη μάρκα αγόρασε τα δικαιώματα για να πουλήσει μια πιο φανταχτερή έκδοση για 21 λίρες, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός πειρατικών εκδόσεων πωλείται στις λαϊκές αγορές.

Η Pitombeira έχει παροτρύνει τον κόσμο να μην τα αγοράζει, επειδή δεν προσφέρουν καμία υποστήριξη στην ομάδα.

Η Αζεβέδο δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένη που η επιτυχία της ταινίας βοηθά την ομάδα. «Δανειστήκαμε αυτά τα οπτικά και αισθητικά αρχεία και το να μπορούμε να ανταποδώσουμε με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζοντας ότι οι πωλήσεις θα εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση του καρναβαλιού της Pitombeira, είναι ανεκτίμητο», είπε.

*Με στοιχεία από theguardian.com