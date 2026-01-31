magazin
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Εμφανίζεται μόνο σε λίγες σκηνές της ταινίας «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent), της βραζιλιάνικης ταινίας που είναι υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ και δύο Βραβεία BAFTA, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να γίνει αυτό το κλασικό κίτρινο μακό μπλουζάκι το τελευταίο αντικείμενο πόθου των προοδευτικών Βραζιλιάνων.

Από το καρναβάλι στην πολιτική

Το T-Shirt, που φοριέται στην οθόνη από τον Βάγκνερ Μούρα, κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1978 από την Pitombeira dos Quatro Cantos, μια ομάδα καρναβαλιού στην παραθαλάσσια πόλη Ολίντια, η οποία μέχρι πρόσφατα πουλούσε μόνο μερικές δεκάδες το μήνα.

Αλλά από την κυκλοφορία του συναρπαστικού πολιτικού θρίλερ που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της βίαιης στρατιωτικής δικτατορίας των δύο δεκαετιών – και ειδικά από τότε που ο Μούρα κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες – τα μπλουζάκια εξαντλούνται καθημερινά.

Το T-Shirt, που φοριέται στην οθόνη από τον Βάγκνερ Μούρα, κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1978 από την Pitombeira dos Quatro Cantos, μια ομάδα καρναβαλιού στην παραθαλάσσια πόλη Ολίντια, η οποία μέχρι πρόσφατα πουλούσε μόνο μερικές δεκάδες το μήνα

«Κάθε μέρα εξαντλούνται»

«Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα τα ήθελαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Δεκάδες καινούργια τοπ φτάνουν από το εργοστάσιο σχεδόν κάθε μέρα και σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται», δήλωσε ο Ματέους Καμαρότι, διευθυντής επικοινωνίας της Pitombeira.

Δεδομένης της φρενίτιδας που προκαλεί στους προοδευτικούς σε όλη τη χώρα, ορισμένοι πιστεύουν ήδη ότι το T-Shirt θα εξακολουθήσει να είναι δημοφιλές τον Οκτώβριο, όταν ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα επιδιώξει την επανεκλογή του.

Η εθνικιστική φανέλα του Μπολσονάρο

Ο ίδιος ο Λούλα έλαβε πρόσφατα ένα από τα μπλουζάκια, κάτι που ορισμένοι θεωρούν ως αντίδραση στην οικειοποίηση της πράσινης και κίτρινης εθνικής φανέλας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας από τους ακροδεξιούς υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος.

Πολλοί υποστηρικτές του Μπολσονάρο εξακολουθούν να υπερασπίζονται το στρατιωτικό καθεστώς της περιόδου 1964-1985, του οποίου οι φρικαλεότητες απεικονίζονται στην ταινία, και η επιτυχία του «Μυστικού Πράκτορα» έχει αγκαλιαστεί κυρίως από την αριστερά της Βραζιλίας.

Από την κυκλοφορία της ταινίας στη Βραζιλία τον περασμένο Νοέμβριο, έχουν πωληθεί περισσότερα από 10.000 μπλουζάκια – σε σύγκριση με λιγότερα από 3.000 σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος – τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε δεκάδες άτομα που επισκέπτονται καθημερινά τα κεντρικά γραφεία της Pitombeira.

Στον ρυθμό του φρέβο

Η Ολίντα, μια πόλη 489 ετών με πολύχρωμες προσόψεις και αποικιακή αρχιτεκτονική, γειτονεύει με το Ρεσίφε, την πρωτεύουσα του Περναμπούκο, στη βορειοανατολική Βραζιλία, και μαζί αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς καρναβαλιού της χώρας, με 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025.

Σε αντίθεση με τις παγκοσμίου φήμης παρελάσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το καρναβάλι του Περνακούμπο δεν βασίζεται στη σάμπα, αλλά στο φρέβο, έναν ρυθμό που έχει επίσης τις ρίζες του στις αφροβραζιλιάνικες επιρροές, αλλά, σε αντίθεση με τους χαρακτηριστικούς πολυρυθμούς της σάμπα, διαμορφώνεται από τον δυαδικό παλμό των στρατιωτικών εμβατηρίων, με μεγαλύτερη χρήση χάλκινων οργάνων όπως τρομπέτες και τρομπόνια.

Φρέβο στο κόκκινο χαλί

Η χορογραφία του φρέβο είναι επίσης πολύ διαφορετική, καθώς χαρακτηρίζεται από άλματα, σκύψιμο και τη χρήση πολύχρωμων ομπρελών – οι ηθοποιοί και το συνεργείο της ταινίας «Μυστικός Πράκτορας» εκτέλεσαν ακόμη και τα βήματα στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών, όπου ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλο, καταγόμενος από το Περναμπούκο, κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη.

Δεδομένης της φρενίτιδας που προκαλεί στους προοδευτικούς σε όλη τη χώρα, ορισμένοι πιστεύουν ήδη ότι το T-Shirt θα εξακολουθήσει να είναι δημοφιλές τον Οκτώβριο, όταν ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα επιδιώξει την επανεκλογή του

Η ιστορία του T-Shirt

Η ενδυματολόγος της ταινίας, Ρίτα Αζεβέδο, είπε ότι η ιδέα να ντύσει τον πρωταγωνιστή με ένα κίτρινο T-Shirt της Pitombeira προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έρευνας σε φωτογραφικά αρχεία που απεικονίζουν το Περνακούμπο της δεκαετίας του 1970.

Στην ταινία, το μπλουζάκι εμφανίζεται όταν ο χαρακτήρας του Μούρα, ο Μαρσέλο, ένας ακαδημαϊκός που κρύβεται από τη διεφθαρμένη στρατιωτική δικτατορία, καταφεύγει σε ένα συγκρότημα κατοικιών όπου μια μικρή κοινότητα αναζητά επίσης καταφύγιο.

«Φτάνει εκεί στη μέση του καρναβαλιού, οπότε πιστεύω ότι το μπλουζάκι ήταν ένα δώρο που του έκαναν οι παλαιότεροι κάτοικοι ως ένδειξη καλωσορίσματος» είπε η Αζεβέδο.

Πωλήσεις-ρεκόρ

Για την ομάδα Pitombeira dos Quatro Cantos, το «δώρο», το οποίο ανακάλυψαν μόνο βλέποντας την ταινία, δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή.

Κοστίζει περίπου 14.550 ευρώ για να μεταφερθούν τα 150 μέλη της ομάδας στις δύο παρελάσεις που διοργανώνει κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, και η Pitombeira παραδοσιακά βασίζεται κυρίως στην υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία συχνά φτάνει αργά.

Με τις πρόσφατες πωλήσεις-ρεκόρ των κίτρινων T-Shirt, η ομάδα έχει ήδη καλύψει το κόστος των φετινών παρελάσεων και αναμένει να καλύψει σύντομα τα χρήματα και για τις παρελάσεις του επόμενου έτους.

Πόσο κοστίζουν

Κάθε μπλουζάκι κοστίζει περίπου 9 ευρώ στην ιστοσελίδα της ομάδας, και μια άλλη μάρκα αγόρασε τα δικαιώματα για να πουλήσει μια πιο φανταχτερή έκδοση για 21 λίρες, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός πειρατικών εκδόσεων πωλείται στις λαϊκές αγορές.

Η Pitombeira έχει παροτρύνει τον κόσμο να μην τα αγοράζει, επειδή δεν προσφέρουν καμία υποστήριξη στην ομάδα.

Η Αζεβέδο δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένη που η επιτυχία της ταινίας βοηθά την ομάδα. «Δανειστήκαμε αυτά τα οπτικά και αισθητικά αρχεία και το να μπορούμε να ανταποδώσουμε με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζοντας ότι οι πωλήσεις θα εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση του καρναβαλιού της Pitombeira, είναι ανεκτίμητο», είπε.

*Με στοιχεία από theguardian.com

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Με νίκη από το Περιστέρι, με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, πέρασε ο ΟΦΗ που ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι τον Ατρόμητο.

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΛ Novibet για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως η νίκη αυτή θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει του επικείμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

