Φιορεντίνα – Λάτσιο 1-0: Βήμα παραμονής με Γκόσενς

Με γκολ του Γκόσενς στο 28’, η Φιορεντίνα επικράτησε της Λάτσιο με 1-0, στο παιχνίδι για την 32η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το τρίποντο οι Βιόλα έφτασαν τους 35 βαθμούς και έκαναν βήμα παραμονής, καθώς πλέον απέχουν 8 πόντους από την Λέτσε (27 β.) και την επικίνδυνη ζώνη. Στους 44 βαθμούς και στην 9η θέση η Λάτσιο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 3ο λεπτό με τον Τζακάνι, αλλά ο Ντε Χέα του είπε «όχι». Στο 28’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Γκόσενς, μετά από σέντρα του Ντοντό. Στο 66’ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για την Φιορεντίνα, αλλά μετά την εξέταση της φάσης στο VAR άλλαξε γνώμη, με το 1-0 να παραμείνει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ντοντό, Γκόζενς (80’ Μπάλμπο), Ρουγκάνι (71’ Πόνγκρατσιτς), Ρανιέρι, Μαντραγκόρα, Εντούρ, Χάρισον, Φατσίνι (84’ Σόλομον), Πίκολι, Φαμπιάν

ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μπάσιτς (46’ Ντελέ Μπασιρού), Πάτρικ, Λατσάρι, Πρόβστγκααρντ, Ταβάρες, Ρομανιόλι, Τέιλορ (79’ Ράτκοβ), Τζακάνι (46’ Νόσλιν), Καντσελιέρι (67’ Ίζακσεν), Ντιά (67’ Πέδρο).

Tα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Ρόμα – Πίζα 3-0

Τορίνο – Βερόνα 2-1

Κάλιαρι – Κρεμονέζε 1-0

Μίλαν – Ουντινέζε 0-3

Αταλάντα – Γιουβέντους 0-1

Τζένοα – Σασουόλο 2-1

Πάρμα – Νάπολι 1-1

Μπολόνια – Λέτσε 2-0

Κόμο – Ίντερ 3-4

Φιορεντίνα – Λάτσιο 1-0

Η βαθμολογία της Serie A:

Η επόμενη αγωνιστική:

17/4 19:30 Σασουόλο – Κόμο

17/4 21:45 Ίντερ – Κάλιαρι

18/4 16:00 Ουντινέζε – Πάρμα

18/4 19:00 Νάπολι – Λάτσιο

18/4 21:45 Ρόμα – Αταλάντα

19/4 13:30 Κρεμονέζε – Τορίνο

19/4 16:00 Βερόνα – Μίλαν

19/4 19:00 Πίζα – Τζένοα

19/4 21:45 Γιουβέντους – Μπολόνια

20/4 21:45 Λέτσε – Φιορεντίνα