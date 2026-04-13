Το γκολ της χρονιάς: Αμυντικός σκόραρε με ραμπόνα εκτός περιοχής (vid)

Μπορεί τα βλέμματα του περισσότερου κόσμου να στρέφονται στα μεγάλα πρωταθλήματα, όμως και σε εκείνα μικρότερης δυναμικής μπορούμε να βρούμε γκολ σπάνια ομορφιάς που ξεσηκώνουν το κοινό.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στην πρώτη εθνική του Μαρόκου και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Φες με τη Γουιντάντ, στην οποία οι πρώτοι επιβλήθηκαν με 1-0.

Το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες σημειώθηκε από τον Ντρις Ελ Τζάμπαλι και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, αφού ήταν σπάνιας ομορφιάς δοκιμάζοντας την τύχη του με μια ραμπόνα εκτός περιοχής η οποία βρήκε στόχο.

Με αυτή τη νίκη, μάλιστα, η Φες ξεπέρασε την Γουιντάντ στη βαθμολογία και ανέβηκε στην κορυφή της μαροκινής λίγκας, με το γκολ να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τον σκόρερ να γίνεται γνωστός σε όλο τον κόσμο.

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Ντρις Ελ Τζάμπαλι δεν είναι επιθετικός, αλλά αμυντικός. Συνήθως καλύπτει τη θέση του σέντερ μπακ ή του δεξιού μπακ, αλλά το γκολ που πέτυχε θα το ζήλευαν ακόμα και οι κορυφαίοι επιθετικοί στον κόσμο.