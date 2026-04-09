Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Champions League την Τετάρτη (8/4), καθώς επίσης και όλα τα τέρματα της φάσης των «8» - Αποτελέσματα και πρόγραμμα.
- Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
- Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
- Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
- «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/4) με τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, η πρώτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε με 2-0 μέσα στο «Καμπ Νου» τη Μπαρτσελόνα, ενώ με το ίδιο σκορ (2-0) νίκησε και η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ στο Παρίσι.
Στον ισπανικό «εμφύλιο» η Ατλέτικο εκμεταλλεύθηκε την αποβολή του Κουμπαρσί στο 44′ κι ένα λεπτό μετά έπαιρνε το προβάδισμα (0-1) χάρη σε… άπιαστη εκτέλεση φάουλ του Άλβαρεζ. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι Καταλανοί είχαν σε μεγάλα διαστήματα της μπάλα στα πόδια τους, όμως είτε 11 εναντίον 11 είτε με παίκτη λιγότερο απόψε δεν μπορούσαν να σκοράρουν με… τίποτα.
Έτσι ο «νόμος του ποδοσφαίρου» ίσχυσε για μία ακόμη φορά, με την Ατλέτικο να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 70ο λεπτό με το Σόρλοθ.
Στο Παρίσι η εμφάνιση της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Λίβερπουλ ήταν πολύ καλή και θα μπορούσε να της είχε αποφέρει νίκη μεγαλύτερη του 2-0, απέναντι στους απογοητευτικούς «κόκκινους». Σκόρερ για τους Παριζιάνους οι Ντουέ μόλις στο 11» και Κβαρατσκέλια στο 65ο λεπτό με ένα εξαιρετικό γκολ, δείγμα της κλάσης του.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Πρώτος Αγώνας – 7 Απριλίου
Ρεάλ – Μπάγερν 1-2
Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1
Πρώτος Αγώνας – 8 Απριλίου
Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2
Ρεβάνς – 14 Απριλίου
22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα
22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεβάνς – 15 Απριλίου
22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ
22:00 Μπάγερν – Ρεάλ
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μπάγερν
Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ
Ο τελικός
30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης
- Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
- Champions League: Στο 11′ άνοιξε το σκορ η Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ (vid)
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ το ζευγάρι των τελικών στη Volley League Γυναικών (vid)
- Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις