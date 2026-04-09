Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

«Άλωσε» το «Καμπ Νου» και έγινε το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League η Ατλέτικο Μαδρίτης! Ο Κουμπαρσί αποβλήθηκε στο τέλος του πρώτου μέρους και οι «ροχιμπλάνκος» το εκμεταλλεύτηκαν παίρνοντας τη νίκη με 2-0 επί της Μπαρτσελόνα, η οποία ηττήθηκε για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο γήπεδό της. Ένα… θαύμα ψάχνουν πλέον οι Καταλανοί στη ρεβάνς, με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να έχει την τύχη στα χέρια της.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και είχε τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Ο Ράσφορντ στο 4′ και ο Κανσέλο στο 10′ δεν έκαναν καλά τελειώματα ενώ ενδιάμεσα είχε μία καλή στιγμή και ο Άλβαρες για την Ατλέτικο η οποία περίμενε στο μισό γήπεδο. Ο Ράσφορντ συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, ο Μαρτίν άγγιξε το γκολ με σουτ στο 33′ και οκτώ λεπτά μετά ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες.

Ο Σιμεόνε έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Κουμπαρσί τον ανέτρεψε και αποβλήθηκε μέσω VAR καθώς ο Κόβατς έδειξε κίτρινη αρχικά. Ο Άλβαρες έστησε την μπάλα και με εξαιρετική εμφάνιση έγραψε το 1-0 για την Ατλέτικο στο 45′, σε ένα σενάριο που ούτε ο ίδιος ο Τσόλο δεν θα έγραφε.

Στο δεύτερο μέρος, παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα, η Μπαρτσελόνα πίεσε και έψαξε το γκολ, με την Ατλέτικο να μένει πίσω. Είχε δοκάρι στο 53′ με εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ, άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 59′ με τον Όλμο και στο 70′ ο Σόρλοθ με κοντινό πλασέ από γύρισμα του Ρουτζέρι έκανε το 0-2. Στην πρώτη και μοναδική καλή στιγμή των Μαδριλένων στο δεύτερο μέρος. Μέχρι το φινάλε η Μπάρτσα έψαξε ένα γκολ, είχε νέο δοκάρι με τον Κανσέλο στο 79′ και το σκορ δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Άλβαρες αξιοποίησε το φάουλ που κέρδισε ο Σιμεόνε και έκανε τα πάντα πιο εύκολα για την ομάδα του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Σε ένα ματς που ήταν απόλυτα κυρίαρχη η Μπαρτσελόνα, ο Κουμπαρσί άλλαξε τις ισορροπίες με την αποβολή του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Κουμπαρσί καταδίκασε την ομάδα του που έχει πλέον ένα βουνό να ανέβει στη ρεβάνς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Χάρισε δεύτερη κίτρινη στον Κόκε για μαρκάρισμα στον Γιαμάλ ο Κόβατς που χρειάστηκε VAR στη συνέχεια για να δείξει κόκκινη στον Κουμπαρσί. Δεν υπήρξε άλλη δύσκολη φάση στο ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε για το προφανές που ήταν η αποβολή του Κουμπαρσί.

ΣΚΟΡΕΡ:

Άλβαρες (45′), Σόρλοθ (70′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρσία, Κανσέλο (86’Μπαλντέ), Κουμπαρσί, Κουντέ (73’Αραούχο), Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Πέδρι (46’Γκάβι), Ράσφορντ (73’Φεράν), Όλμο, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (46’Φερμίν Λόπεθ).

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Ρουτζέρι, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Γιορέντε, Μολίνα, Κόκε (60΄Μπαένα), Γκριεζμάν (80’Νίκο), Σιμεόνε (80’Αλμάδα), Λούκμαν (60’Σέρλοθ), Άλβαρες.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 14/4 στις 22:00 στο «Μετροπολιτάνο»