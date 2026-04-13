Φοντέκιο: «Είχα σκαμπανεβάσματα, αλλά ελπίζω να μείνω στους Χιτ»

Ο Σιμόνε Φοντέκιο που αγωνίζεται στους Μαϊάμι Χιτ την εφετινή σεζόν και διανύει την καλύτερή του χρονιά στο NBA, μίλησε στο ιταλικό Sky Sports για το μέλλον του και για το συμβόλαιο που ολοκληρώνεται.

Ο Ιταλός φόργουορντ αναφέρθηκε στην επιθυμία του να παραμείνει στο Μαϊάμι στο οποίο περνάει πολύ ωραία, ωστόσο τόνισε πως θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι ελεύθερος χωρίς περιορισμούς για να επιλέξει το καλύτερο για εκείνον και την καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φοντέκιο:

«Είμαι γενικά ικανοποιημένος, παρόλο που ήταν μια σεζόν με μερικά σκαμπανεβάσματα σε προσωπικό επίπεδο. Ξεκίνησα πολύ καλά και αυτό αύξησε λίγο τις προσδοκίες όλων. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, δεν τα πήγα εξίσου καλά. Είμαι ο πρώτος που το παραδέχεται αυτό. Και με την επιστροφή ορισμένων βασικών συμπαικτών μου, όπως ο Χίρο, έχασα μερικά λεπτά. Αλλά συνολικά, είμαι χαρούμενος».

Όσο για το ποια είναι η επιθυμία του, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, τόνισε: «Θα ήθελα πολύ να μείνω στο Μαϊάμι, αλλά όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το ΝΒΑ, συνεπώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για πρώτη φορά, ωστόσο, θα είμαι ελεύθερος χωρίς περιορισμούς, οπότε κι εγώ μπορώ να επιλέξω το μέλλον μου. Θα ήθελα πάντως πολύ να μείνω εδώ.

Δεν θα ήθελα να μετακομίσω ξανά με την οικογένειά μου επειδή περνάμε υπέροχα στο Μαϊάμι και είναι εξίσου σημαντικό, ότι νιώθω πραγματικά άνετα με όλους εδώ, από τους ιδιοκτήτες μέχρι το προπονητικό επιτελείο και ειδικά σε αυτά τα αποδυτήρια, τα οποία είναι ξεχωριστά λόγω της ομάδας που έχει δημιουργηθεί. Θα μιλήσω με τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, αλλά η ελπίδα μου είναι να μείνω εδώ».