Χαμός στην Αργεντινή: Ποδοσφαιριστής φώναξε «βόμβα» μέσα σε αεροπλάνο και συνελήφθη (vid)

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ποδοσφαιριστής στην Αργεντινή φώναξε «βόμβα» μέσα στο αεροπλάνο, προκάλεσε πανικό, συνελήφθη και πλέον είναι αντιμέτωπος με λύση συμβολαίου. Πρόκειται για τον 32χρονο μπακ, Εμιλιάνο Εντρίτζι, ο οποίος αγωνίζεται στην Χιμνάσια Εσκγρίμα ντε Χουχού, που παίζει στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Τι συνέβη; Ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είχαν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, το οποίο είχε ως προορισμό το Μπουένος Άιρες, όπου η αργεντίνικη ομάδα θα αντιμετώπιζε την Αγκροπεκουάριο.

Λίγο πριν την απογείωση, όμως, ο Εμιλιάνο Εντρίτζι σηκώθηκε όρθιος και φώναξε «βόμβα», προκαλώντας πανικό, αφού αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι σχετικοί μηχανισμοί ασφαλείας, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε με χειροπέδες. Η ομάδα, όπως και οι υπόλοιποι επιβάτες, κατέβηκαν από το αεροπλάνο, το οποίο ελέγχθηκε εξονυχιστικά από τους ειδικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, για το ενδεχόμενο να υπήρχε όντως βόμβα.

«Ένας επιβάτης στην πτήση FO5181, που επρόκειτο να απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Gobernador Horacio Guzman στη 1:25 μ.μ., έκανε απειλή για βόμβα. Δεδομένης της κατάστασης, ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, με τη διαδικασία να αναλαμβάνεται από την Αστυνομία Ασφάλειας Αεροδρομίων (PSA)», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία «Flybondi».

Για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Χιμνάσια, Βάλτερ Μοράλες, ο οποίος ανέφερε: «Είναι κάτι που αξιολογούμε, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα αυτή τη στιγμή», για το ενδεχόμενο λύσης του συμβολαίου του Εμιλιάνο Εντρίτζι, ενώ πρόσθεσε: «Ο παίκτης κρατείται και η πτήση επαναπρογραμματίστηκε. Το πλαίσιο στο οποίο ζει ο κόσμος σήμερα δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αστεία. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το όνομα της Χιμνάσια, γιατί δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι ένας παίκτης που βρισκόταν σε ώρα εργασίας και εκπροσωπούσε ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα».